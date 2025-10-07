< sekcia Ekonomika
Odborník: Rodičia by pri športovaní detí mali myslieť aj na poistenie
Takisto ako u dospelých, aj pri deťoch poisťovne často zisťujú, na akej úrovni vykonávajú rôzne športy.
Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - V októbri sa opäť naplno rozbiehajú krúžky a športové aktivity detí, ktoré prispievajú k ich rozvoju, zároveň však zvyšujú aj riziko úrazov. Preto by rodičia nemali zabudnúť na vhodne nastavené poistenie, upozornil riaditeľ pre životné poistenie spoločnosti Fingo.sk Patrik Szabó.
Poukázal na to, že vážny úraz dieťaťa môže zasiahnuť nielen jeho zdravie, ale aj rodinný rozpočet. Ak dôjde ku komplikovanejšiemu zraneniu, často sa to nezaobíde bez hospitalizácie alebo operácie. V takej chvíli jeden z rodičov spravidla zostáva s dieťaťom, pričom čerpá dovolenku, OČR alebo si berie neplatené voľno.
„Životné poistenie pre deti by malo obsahovať úrazové krytie, v rámci ktorého sú dôležité pripoistenia denné odškodné, hospitalizácia, popáleniny a zlomeniny, trvalé následky úrazu, krytie detských kritických chorôb a najnovšie aj pripoistenie invalidity, ktoré sa, žiaľ, môže vyskytnúť aj u najmladších klientov. Tieto pripoistenia dokážu pokryť finančné výdavky rodiny práve v čase, keď najviac potrebuje pokoj a podporu,“ vysvetlil Szabó.
Úrazy sa nevyhýbajú ani školám. Na takéto situácie slúži špeciálne poistenie pre školy, ktoré kryje aj žiakov a študentov. „Rodičia si môžu zo zodpovednosti školy uplatniť nárok na náhradu za úraz, ktorý sa ich dieťaťu stane počas vyučovania. Mnohé školy majú uzatvorené aj skupinové úrazové poistenie, ktoré sa vzťahuje aj na aktivity mimo školy, ako sú lyžiarske výcviky či školské výlety,“ priblížila riaditeľka pre neživotné poistenie Fingo.sk Juliana Arvaiová.
Zároveň však upozornila, že toto poistenie má obmedzený rozsah krytia v porovnaní s individuálnym životným poistením. „Preto školské poistenie neslúži ako náhrada životného poistenia. A to ani pre deti, ani pre učiteľov či iných zamestnancov školy,“ doplnila.
Takisto ako u dospelých, aj pri deťoch poisťovne často zisťujú, na akej úrovni vykonávajú rôzne športy. „Rekreačným športovaním sa rozumie aktivita vo voľnom čase bez účasti na súťažiach. Ak je však dieťa súčasťou športového klubu a súťaží, ide o registrovaného športovca, ktorý už môže spadať do vyššej rizikovej kategórie. Niektoré poisťovne pri deťoch rozlišujú aj úrovne vykonávania športovej činnosti a pri vyššom riziku im môžu stanoviť prirážky. Existujú však aj poisťovne, ktoré deti poistia bez ohľadu na úroveň športu a práve tie môžu byť výhodnejšie,“ zhodnotil Szabó.
Poukázal na to, že vážny úraz dieťaťa môže zasiahnuť nielen jeho zdravie, ale aj rodinný rozpočet. Ak dôjde ku komplikovanejšiemu zraneniu, často sa to nezaobíde bez hospitalizácie alebo operácie. V takej chvíli jeden z rodičov spravidla zostáva s dieťaťom, pričom čerpá dovolenku, OČR alebo si berie neplatené voľno.
„Životné poistenie pre deti by malo obsahovať úrazové krytie, v rámci ktorého sú dôležité pripoistenia denné odškodné, hospitalizácia, popáleniny a zlomeniny, trvalé následky úrazu, krytie detských kritických chorôb a najnovšie aj pripoistenie invalidity, ktoré sa, žiaľ, môže vyskytnúť aj u najmladších klientov. Tieto pripoistenia dokážu pokryť finančné výdavky rodiny práve v čase, keď najviac potrebuje pokoj a podporu,“ vysvetlil Szabó.
Úrazy sa nevyhýbajú ani školám. Na takéto situácie slúži špeciálne poistenie pre školy, ktoré kryje aj žiakov a študentov. „Rodičia si môžu zo zodpovednosti školy uplatniť nárok na náhradu za úraz, ktorý sa ich dieťaťu stane počas vyučovania. Mnohé školy majú uzatvorené aj skupinové úrazové poistenie, ktoré sa vzťahuje aj na aktivity mimo školy, ako sú lyžiarske výcviky či školské výlety,“ priblížila riaditeľka pre neživotné poistenie Fingo.sk Juliana Arvaiová.
Zároveň však upozornila, že toto poistenie má obmedzený rozsah krytia v porovnaní s individuálnym životným poistením. „Preto školské poistenie neslúži ako náhrada životného poistenia. A to ani pre deti, ani pre učiteľov či iných zamestnancov školy,“ doplnila.
Takisto ako u dospelých, aj pri deťoch poisťovne často zisťujú, na akej úrovni vykonávajú rôzne športy. „Rekreačným športovaním sa rozumie aktivita vo voľnom čase bez účasti na súťažiach. Ak je však dieťa súčasťou športového klubu a súťaží, ide o registrovaného športovca, ktorý už môže spadať do vyššej rizikovej kategórie. Niektoré poisťovne pri deťoch rozlišujú aj úrovne vykonávania športovej činnosti a pri vyššom riziku im môžu stanoviť prirážky. Existujú však aj poisťovne, ktoré deti poistia bez ohľadu na úroveň športu a práve tie môžu byť výhodnejšie,“ zhodnotil Szabó.