Odborníci: Šetriť na opravách domácnosti sa nemusí vyplatiť

Bratislava 26. septembra (TASR) - Svojpomocné opravy domácností môžu napáchať škody. Podľa odborníkov je to šetrenie na nesprávnom mieste, ktoré sa nemusí vyplatiť. Upozornila na to spoločnosť Trumpeter.



"Výmena skúseností z prvej ruky je veľmi užitočná, k čomu môžu internet, sociálne siete a rôzne fóra určite pomôcť. Finálne rozhodovanie, keď ide o zdanlivé detaily pri výbere povrchovej úpravy, špeciálnej technológie alebo systémového riešenia, je však vhodné konzultovať s odborníkmi," uviedol odborník na stavby a rekonštrukcie Branislav Augustín zo Sika.



Manažér HBS pre Čechy a Slovensko Lukáš Kmenta upozornil, že stavitelia sa domnievajú, že po tom, ako si pozreli niekoľko inštruktážnych videí na internete, sú odborníkmi napríklad na izolácie. Stavba sa však vždy správa ako celok a aj pre nepatrné pochybenie pri izolácii detailov môže viesť k defektu a vyžiadať si drahšiu opravu, než bola úspora pri svojpomocnej izolácii.



Denne sa tiež otvárajú desiatky starších striech, ktoré boli svojpomocne zaizolované minerálnou izoláciou pred pár rokmi. "Stav striech je často taký zlý, že sú nutné rozsiahle opravy nosnej konštrukcie, ktorá je poškodená hnilobou, spôsobenou prestupom tepla a následnou kondenzáciou. Celková investícia do opravy je potom násobne drahšia ako cena odbornej inštalácie izolácie," vyjadril sa Kmenta.



Niektoré materiály a technológie podľa Augustína musia zabudovať iba skúsené firmy, ktoré sú na to zaškolené a majú s technológiou aj praktické skúsenosti. Medzi časté chyby patria aj realizácia prác v nevhodnom ročnom období, nedostatky v meraní, nedodržiavanie noriem, zákonov a vyhlášok či využívanie lacných materiálov, s ktorými sa zle pracuje a majú krátku životnosť.



"Nie sme takí bohatí, aby sme si mohli kupovať lacné veci. Slováci a Česi sú vo svete výnimoční svojimi zručnosťami, ale kľúčové časti stavieb by napriek tomu mali ponechať na odborníkov," uzatvára Kmenta.