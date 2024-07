ZBYSTRITE: Škody po búrkach treba najprv vyfotiť

Bratislava 30. júla (TASR) - Búrky a povodne vedia zničiť úrodu aj majetky. Na takéto počasie sa preto musia ľudia vopred pripraviť, a to poistením svojich domov, bytov, garáží či záhrad. Pri uplatňovaní náhrady škody musia vyhotoviť fotodokumentáciu v čo najkratšom čase a až potom odstraňovať následky škôd, upozornila poisťovňa Union.



"Ak klient podpíše zmluvu dnes, účinnosť nadobúda najskôr zajtra. Riziko povodeň a záplava však nie je možné poistiť v prípadoch, ak už je v danej oblasti vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity alebo 2. stupeň povodňovej aktivity so stúpajúcou hladinou vodného toku," uviedla Union. Zároveň dodala, že to nie je možné ani v prípade, že za posledných desať rokov vznikla na poisťovanom dome alebo byte škoda v dôsledku záplavy či povodne.



Pri vytopení domu, garáže, pivnice či záhrady poisťovňa odporúča, aby si ľudia vyhotovili fotodokumentáciu a až potom odstraňovali následky škody. Okrem toho je podľa nej dôležité sledovať počasie a na takéto situácie sa vopred pripraviť. V prípade, že hlásia silné búrky, tak by mali Slováci premiestniť veci z garáže a pivnice na vyššie miesto, odložiť alebo prekryť voľne stojace veci v záhrade či preparkovať auto.



Poisťovňa zdôraznila, že nahlásiť škodu treba hneď a poslať aj fotky rozsahu poškodenia, prípadne zo samotného odstraňovania následkov. Dĺžka riešenia poistnej udalosti závisí aj od spôsobu odstraňovania škôd, či ich ľudia riešia svojpomocne alebo si na to zavolajú nejakú firmu.



"Podľa rozsahu škody a kvality zaslanej fotodokumentácie sa likvidátor, teda zamestnanec poisťovne, rozhodne, či je nutné vykonať obhliadku aj osobne alebo postačí k likvidácii škody iba zaslaná fotodokumentácia od klienta," priblížila poisťovňa. Doplnila, že v čo najkratšom čase sa snaží posúdiť aj škody menšieho rozsahu.



Poistiť by si mali ľudia podľa nej aj úrodu, ktorú môžu zničiť krúpy. Rovnako sú predmetom náhrady škody aj poškodenia laku na aute od krupobitia, teda ak majú Slováci uzatvorené havarijné poistenie alebo pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP).