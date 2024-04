Odborník: So sporením na vysokú školu treba začať pri narodení dieťaťa

Bratislava 25. apríla (TASR) - So sporením na vysokú školu treba začať najideálnejšie už pri narodení dieťaťa, inak sa možnosti zužujú. Lepšou alternatívou oproti sporeniu na bežnom účte, ktorý je často mesačne spoplatnený, sú ETF podielové fondy. Informovala o tom spoločnosť Universal maklérsky dom.



"Samozrejme, sporenie závisí prioritne od finančných možností domácnosti, no v každom prípade platí, že začať so sporením pre dieťa je najideálnejšie už pri jeho narodení. Tak si vytvorí domácnosť dostatok času, počas ktorého sa peniaze môžu zaujímavo zhodnocovať, a vytvárať tak potrebný majetok na financovanie, či už ubytovania, cestovania, alebo štúdia," uviedol garant pre sektor úverov kapitálového trhu spoločnosti Universal maklérsky dom Marek Sokol.



Výška sporenia podľa neho závisí od vopred stanoveného cieľa, investičného horizontu či povahy investora. "Vo všeobecnosti však platí, čím viac času máme k dispozícii, tým nižšiu sumu nám stačí mesačne odkladať," dodal garant s tým, že ak by rodičia dieťaťu chceli odovzdať sumu 20.000 eur k 18. narodeninám, potrebovali by sporiť len asi 40 eur mesačne.



Sporenie na bežnom účte z pohľadu investovania nemá podľa Sokola žiadnu výhodu, keďže sa peniaze časom znehodnocujú v závislosti od výšky inflácie. Navyše sú často spoplatnené mesačným poplatkom. "Ak by išlo o príliš krátke investičné obdobie, napríklad do jedného roka, tak pokojne si môžeme peniaze odkladať aj na bežný bankový účet. V opačnom prípade odporúčam využiť investičné produkty, ako sú napríklad ETF podielové fondy, ktoré dosahujú zaujímavé výnosy a z pohľadu poplatkovej štruktúry sú naozaj výhodnou alternatívou," priblížil.



Možnosťou sú aj tzv. študentské pôžičky, ktorých výhoda podľa garanta spočíva vo zvýhodnenej úrokovej sadzbe oproti bankovým inštitúciám. Študent takúto pôžičku navyše môže začať splácať až po ukončení štúdia. "Ďalšou alternatívou sú bankové pôžičky, avšak v tomto prípade je nevyhnutné, aby do úverovej zmluvy vstúpila aj osoba, ktorá dosahuje overiteľný príjem, aby bolo úver vôbec možné poskytnúť," uzavrel Sokol.