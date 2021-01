Sociálna poisťovňa objasňuje, kto má nárok na pandemické ošetrovné

Bratislava 7. januára (TASR) – V súvislosti s avizovanými opatreniami pri prevádzke materských škôl a základných škôl od 11. do 18. januára budú mať rodičia, ktorí splnia podmienky nárok na pandemické ošetrovné. Informoval o tom špecialista komunikácie Sociálnej poisťovne Marian Škotka.



Na pandemické ošetrovné v spomínanom termíne budú mať rodičia, ktorí sa osobne a celodenne starajú o dieťa mladšie ako 11 rokov, prípadne do dovŕšenia 18. roku života pri dieťati, ktoré je zdravotne ťažko postihnuté. A to v prípade, že škola alebo škôlka, ktorú dieťa navštevuje, bude uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa a ak dieťa nebude navštevovať ani školský klub, keďže vtedy nie je splnená podmienka osobnej a celodennej starostlivosti.



Ďalšou podmienkou na splnenie nároku na pandemické ošetrovné môže byť osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa do dovŕšenia 16. roku života, ktorého zdravotný stav na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie nevyhnutne vyžaduje.



Pandemické ošetrovné môžu získať len rodičia, ktorí nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa, ošetrovania dieťaťa - nárok na pandemické ošetrovné teda nemajú rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou domáckej práce, čiže formou home office, spresnila poisťovňa.



„V prípade, ak už vám bol počas krízovej situácie (od 12. marca 2020) priznaný nárok na pandemické ošetrovné, novú žiadosť nepodávate. Koncom januára 2021 pošlite iba čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné," upozornila Sociálna poisťovňa s tým, že vyhlásenie poistenci nájdu na portáli elektronických formulárov Sociálnej poisťovne.



„V prípade, ak ste počas krízovej situácie o pandemické ošetrovné ešte nežiadali, pošlite žiadosť o pandemické ošetrovné," dodala poisťovňa s tým, že následne koncom januára je potrebné zaslať aj čestné vyhlásenie.



Sociálna poisťovňa zároveň vyzýva na využívanie spomínaných elektronických formulárov. „Urýchlite si tak vybavenie ošetrovného v Sociálnej poisťovni a jeho skoršie vyplatenie," uzavrela Sociálna poisťovňa.