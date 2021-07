Športoví nadšenci by si mali dať pozor na kyberpodvody pri OH

Bratislava 29. júla (TASR) – Oneskorené letné olympijské hry (OH) 2020 v Tokiu sa síce uskutočňujú bez divákov, čím sú bezpečnejšie z hľadiska zdravia i z pohľadu kybernetickej bezpečnosti súvisiacej s otvorenými Wi-Fi sieťami, športoví nadšenci by však nemali zabúdať na ďalšie možné hrozby. Kybernetickí zločinci sa totiž budú usilovať využiť horlivosť fanúšikov sledujúcich olympijské hry, a to viacerými podvodnými schémami v online prostredí. Upozornila na to kyberbezpečnostná spoločnosť Kaspersky.



Nadšenci by si mali dať pozor napríklad na streamovanie priamych prenosov. Odborníci spoločnosti našli rôzne phishingové stránky ponúkajúce živé prenosy, niektoré z nich však pred sprístupnením prenosu žiadajú registráciu. "Zvyčajne v prípade takýchto phishingových stránok býva používateľ po zadaní prihlasovacích údajov presmerovaný na stránku, ktorá distribuuje rôzne škodlivé súbory," varujú odborníci.



Fanúšikovia by si tiež mali dať pozor na falošné lístky. Napriek tomu, že sa tento rok konajú všetky podujatia bez divákov, podvodníci sa nevyhýbajú ani týmto osvedčeným podvodným pokusom. Hrozbou pre športových nadšencov môžu byť aj phishingové stránky, ktoré vyzerajú ako oficiálne olympijské stránky, slúžia však hlavne na zhromažďovanie prihlasovacích údajov používateľov.



Ľudia by mali byť nedôverčiví aj voči darčekom. Odborníci našli falošné stránky, ktoré ponúkali ako výhru televízor, ktorý je ideálny na sledovanie olympijských hier. "Ide o celkom populárnu podvodnú schému, kedy sa zvyčajne každý používateľ stáva šťastným výhercom; stačí len zaplatiť poplatok za doručenie. Netreba dodávať, že televízia sa k oklamanému používateľovi nikdy nedostane," komentovali experti. Odborníci dokonca našli prvú virtuálnu menu, ktorá predstavovala fond podpory pre olympijských športovcov, ktorý je, samozrejme, falošný.



Experti dodali, že ako prevencia proti možnému kyberútoku môže poslúžiť skontrolovanie linku pred kliknutím naň. "Podržaním kurzora myši na URL adrese zobrazíte jej ukážku, následne sa zamerajte na to, či neobsahuje pravopisné chyby alebo iné nezrovnalosti," radia odborníci. Skontrolovať podľa nich treba aj pravosť webových stránok predtým, než na nich užívatelia zadajú osobné údaje. "Olympijské hry sledujte len cez oficiálne webové stránky," odporučili experti. V neposlednom rade môže pomôcť aj používanie bezpečnostného riešenia.