dTest: Spotrebitelia môžu reklamáciu vybaviť aj bez účtenky

Bratislava 10. októbra (TASR) - Množstvo spotrebiteľov na Slovensku vzdáva vybavovanie reklamácie z dôvodu, že im chýba účtenka. Zakúpenie tovaru alebo služby však môžu dokázať aj inými spôsobmi, ako napríklad elektronickou kópiou alebo bankovým výpisom. Upozornila na to spotrebiteľská organizácia dTest.



"Spotrebitelia si veľakrát myslia, že bez papierovej účtenky nemajú možnosť reklamáciu podať. Bohužiaľ, niektorí podnikatelia túto neznalosť využívajú a prijatie reklamácie podmieňujú papierovou účtenkou. Spotrebiteľ však má možnosť preukázať nákup či čerpanie služby prostredníctvom množstva ďalších spôsobov," upozornila riaditeľka organizácie Eduarda Hekšová.



Niektorí spotrebitelia si účtenky fotia pre prípad straty či neskoršej nečitateľnosti papierovej účtenky do mobilného telefónu. Pokiaľ následne elektronickú kópiu predložia podnikateľovi, musí tento doklad na reklamáciu akceptovať. Organizácia taktiež dodala, že pre tieto prípady existuje aj viacero mobilných aplikácií na správu účteniek.



Pokiaľ platba prebehla bezhotovostne, je pri reklamácii možné použiť aj bankový výpis, kde je uvedený názov obchodníka, dátum nákupu a zaplatená čiastka. Predajca by podľa organizácie v tomto prípade mal dohľadať účtenku v jeho evidenčnom systéme.



"Spotrebiteľ môže nákup tovaru preukázať napríklad aj originálnym obalom tovaru alebo unikátnosťou tovaru, ktorý nikto iný nepredáva, typicky môže ísť o produkt nejakej autorskej tvorby," doplnila Hekšová s tým, že tento spôsob dokazovania je však nutné doplniť ďalšími prostriedkami. Ak by spor dospel až k súdnemu konaniu, je možné preukázať kúpu svedeckou výpoveďou.



Pri kúpe tovaru z druhej ruky dostávajú spotrebitelia účtenku od pôvodného vlastníka, ktorá potvrdzuje, že je tovar ešte v záruke. Organizácia však upozorňuje, že pri reklamácii takéhoto tovaru môžu podnikatelia tvrdiť, že s novým majiteľom nemajú žiaden právny vzťah.



"Podnikateľ bude mať v takejto situácii pravdu. Práva z chybného plnenia sú totiž viazané ku kúpnej zmluve, ktorú predajca uzavrel so svojím pôvodným zákazníkom," pripomenula Hekšová.



Preto je podľa nej vhodné spísať dohodu o postúpení práv z chybného plnenia, v ktorom vlastník vyhlási, že všetky súčasné i budúce práva postupujú na nového vlastníka.