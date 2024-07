Odborníci: Správny manažment pohľadávok je pre firmy kľúčový

Bratislava 4. júla (TASR) - Firmy by vzhľadom na riziká druhotnej platobnej neschopnosti, rastúce podvody v obchodnom styku či výpadky kapitálu mali venovať zvýšenú pozornosť manažmentu svojich pohľadávok. Ich správne riadenie je obzvlášť dôležité pre spoločnosti z ohrozených sektorov. Pomôcť so správou pohľadávok a lepším cash flow by mohlo poistenie, uviedol Roman Halaša, obchodný riaditeľ finančnej spoločnosti Coface Slovenská republika a Česko.



Poistenie pohľadávok je jedným z nástrojov na prevenciu rizika. "Ako poistená firma máte o odberateľoch a pohľadávkach voči nim nielen prehľad, ale aj celú situáciu s ich splácaním pod kontrolou," povedal Halaša. Druhotnou platobnou neschopnosťou sú ohrozené najmä malé a stredné podniky, spoločnosti, ktoré majú koncentrované pohľadávky voči majoritným odberateľom, a tie, ktoré majú veľmi dlhé lehoty splatnosti svojich faktúr. Poistiť sa dajú takmer všetky pohľadávky, pričom štandardne sú pokryté situácie spojené s platobnou nevôľou a platobnou neschopnosťou odberateľa.



Poistenie by mali podľa riaditeľa spoločnosti zvážiť predovšetkým podniky, ktoré majú len jedného obchodného partnera, prípadne podnikajú v rizikových sektoroch. V súčasnosti si najviac poisťujú pohľadávky spoločnosti v sektore obchodu a výroby. Na platobne neschopných partnerov sú citlivé aj firmy zo sektora stavebníctva, veľkoobchodu so stavebným a železným materiálom a firmy obchodujúce s partnermi v sektore poľnohospodárstva.



Cena poistenia sa odvíja od rizikovosti sektora, v ktorom spoločnosť, ktorá si chce dať poistiť pohľadávky, pôsobí. Ďalej od rozsahu pohľadávok, histórie neplatenia, škôd odberateľov a počtu pripoistiteľných rizík. "Pred poskytnutím poistného krytia poisťovňa preverí firme jej obchodného partnera vrátane jeho solventnosti a analytik poisťovne stanoví poistný limit, v rámci ktorého následne poisťovňa bude kryť prípadné pohľadávky po splatnosti," vysvetlil Halaša.



Keď faktúra nie je zaplatená v dohodnutej lehote po splatnosti, klient informuje poisťovňu o tejto situácii a doterajšej komunikácii s odberateľom. Následne sa proces komunikácie s dlžníkom presúva na poisťovňu. Tá vyplatí poistné plnenie do 30 dní po potvrdení platobnej neschopnosti. V prípade platobnej nevôle poisťovňa vymáha pohľadávku počas karenčnej doby, ktorá je štandardne päť mesiacov, a poistné plnenie vyplatí po jej uplynutí.