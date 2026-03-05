< sekcia Ekonomika
Svojpomocné opravy v domácnostiach majú svoje hranice, varuje odborník
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - S príchodom teplejších dní rastie počet svojpomocných opráv v domácnostiach. Kým jednoduché práce, ako maľovanie či výmena vodovodných batérií, môžu domácnostiam ušetriť desiatky až stovky eur, pri zásahoch do konštrukčných a technických častí domu odborník varuje pred rizikami. Upozornil na to Lukáš Kmenta, regionálny manažér spoločnosti HBS pre Česko a Slovensko.
Veľa ľudí podľa Kmentu pri opravách zabúda na to, že dom nie je súbor oddelených častí, ale jeden prepojený systém. „Stačí aj drobná chyba pri izolácii detailov a následky sa môžu prejaviť celou plejádou problémov - kondenzáciou vlhkosti, vznikom tepelných mostov, rozširovaním plesne alebo hniloby až poškodením nosných prvkov. Oprava potom stojí násobne viac než pôvodná odborná realizácia,“ upozornil.
Najväčšie riziko predstavujú svojpomocné zásahy do izolácií, zateplenia, striech či komínov. Nesprávne navrhnutá skladba materiálov, podcenenie detailov napojenia alebo neznalosť difúznych vlastností konštrukcie sa často prejavia až po rokoch. V praxi sa podľa odborníka objavujú prípady, keď je potrebné relatívne nové zateplenie kompletne odstrániť pre vlhnutie a degradáciu stavby.
Rizikom je aj realizácia prác v nevhodnom ročnom období. Niektoré materiály sú citlivé na výkyvy teplôt či vysokú vlhkosť a nedodržanie technologických postupov môže negatívne ovplyvniť funkčnosť celej stavby.
Častou chybou je podľa Kmentu aj šetrenie na kvalite materiálov a projektovej príprave. Návrh tepelnej izolácie musí zohľadňovať platné normy aj špecifiká konkrétneho objektu. Najlacnejším krokom pri rekonštrukcii je podľa neho odborná konzultácia, ktorá môže predísť výrazne vyšším nákladom v budúcnosti.
