KAPITÁL: Trh s operatívnym lízingom rastie, ťahajú ho firemní klienti

Bratislava 25. februára (TASR) - Aj keď je slovenský trh s operatívnym lízingom v porovnaní so západnými krajinami ešte stále "v plienkach", záujem o túto službu narastá. Potvrdzujú to aj štatistiky spoločnosti Arval Slovakia, ktorá v roku 2019 zaznamenala 7-percentný nárast.



"Každoročne rastieme, pričom vyšší záujem sa odzrkadľuje aj na rozrastajúcom sa autoparku. Arval začal na Slovensku podnikať pred vyše pätnástimi rokmi s približne deväťdesiatimi autami. Dnes je v našom fleete bezmála 8000 vozidiel," hovorí obchodný riaditeľ Arval Slovakia.



Zameranie výhradne na firemného klienta je podľa neho zároveň aj jedným z hlavných rozdielov v porovnaní so západnými krajinami. Kým tam sa operatívny lízing vníma už ako bežná služba, Slováci si na ňu zvykajú o čosi pomalšie. Mnohí si tu totiž kúpia radšej jazdené auto ako nové. Ak má niekto napríklad rozpočet 10.000 eur na kúpu auta, kúpi si radšej jazdené vozidlo vo vyššej triede, ako by si kúpil celkom nové auto nižšej triedy. Ďalším silným argumentom sú nižšie disponibilné príjmy na Slovensku v porovnaní so zahraničím.



Pre firemného klienta znamená financovanie vozového parku cez operatívny lízing značnú úsporu finančných prostriedkov, ale aj ľudského kapitálu. "Menšie firmy a niektoré stredné podniky využívajú najčastejšie balíkové riešenia, ktoré zahŕňajú všetky bežné služby za zvýhodnenú balíkovú cenu. Naopak, väčšie a medzinárodné firmy si vyberajú častejšie špecifické služby a riešenia pripravené na mieru," tvrdí Duška. Špecifickou službou tak môže byť napríklad dohodnutie podpory na mieste pre vybraných zamestnancov alebo zabezpečený tzv. pick-up servis pre konkrétne skupiny zamestnancov, keď im poskytovateľ operatívneho lízingu zabezpečí zvoz vozidiel na servis.