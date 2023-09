Odborníci: Uchádzači o prácu by mali uviesť aj svoje mäkké zručnosti

Bratislava 14. septembra (TASR) - Mäkké zručnosti, ako napríklad schopnosť komunikovať, sú pre zamestnávateľov pri prijímaní nových pracovníkov čoraz dôležitejšie. Napriek tomu uchádzači o prácu v životopisoch uvádzajú najmä vzdelanie a prax, teda tvrdé zručnosti. Potvrdil to aj pracovný portál Profesia, podľa ktorého z desiatky najčastejších požiadaviek firiem patrí až šesť medzi mäkké zručnosti.



Upozornili, že uchádzači o prácu týmto zručnostiam nevenujú dostatočnú pozornosť. "Životopisy sú výrazne orientované len na posledné pracovné skúsenosti, vzdelanie a tvrdé zručnosti. CV a dokonca ani motivačné listy často neposkytujú súvislosti, vďaka ktorým by personalisti mohli zistiť o ľuďoch viac," dodal riaditeľ komunikácie pracovného portálu Martin Menšík.



Rozvíjať mäkké zručnosti podľa odborníkov nie je možné bez osobnostného rastu a sebazdokonaľovania sa. K tomu môžu prispieť napríklad životné, pracovné či partnerské skúsenosti.



Okrem samoštúdia odporúčajú aj interaktívne kurzy so spätnou väzbou a s možnosťou praktických cvičení rôznych zručností, ako je napríklad riešenie konfliktov, časový manažment alebo schopnosť pracovať a rozhodovať sa pod tlakom.



"Tvrdé zručnosti pomôžu človeku prácu získať, ale mäkké zručnosti mu ju pomôžu udržať a najmä kariérne rásť. Rozhoduje o tom napríklad schopnosť fungovať ako tímový hráč alebo viesť tím, spôsob, akým človek rieši krízové situácie, ale aj to, ako pristupuje k druhým ľuďom," doplnil Roman Kučera z Maxin's Group s tým, že sa od toho odvíja proklientsky prístup či vzťahy s kolegami.



Mäkké zručnosti podľa neho súvisia s emocionálnou inteligenciou. "Zaujímavé je, že ak má človek dobré mäkké zručnosti, skôr sa naučí tvrdé, ale naopak to nefunguje," dodal.