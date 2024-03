Úrazy na horách pribúdajú, poistenie na lyžovačku netreba podceniť

Bratislava 5. marca (TASR) - Pri príprave na jarnú lyžovačku alebo turistiku netreba podceniť prípravu aj z pohľadu poistenia. V porovnaní s vlaňajškom je napríklad počet zásahov Horskej záchrannej služby na Slovensku vyšší o viac ako polovicu. Podľa zákona majú pritom turisti či lyžiari povinnosť uhradiť náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo pátraním. Časté hlásenia úrazov sú však aj zo zahraničia, napríklad z Rakúska či Talianska, upozornila ČSOB Poisťovňa.



Ľudia by pritom nemali zabúdať, že v niektorých krajinách je pre lyžiarov poistenie povinné. Ak túto povinnosť zanedbajú, lyžovačka sa môže zbytočne predražiť. "V prípade talianskych zjazdoviek naďalej platí, že lyžiari a snoubordisti musia mať uzavreté poistenie zodpovednosti. Pre maloleté osoby je povinná aj prilba," zdôraznila riaditeľka odboru produktového manažmentu poisťovne Michaela Fábryová. Lyžiari by však podľa nej poistenie nemali opomínať ani v prípade, ak túto povinnosť nemajú.



V cestovnom poistení sú úrazy na horách kryté z viacerých rizík a hľadísk. "Ak klient počas lyžovania v zahraničí spadne a spôsobí si napríklad zlomeninu, náklady za ošetrenie, liečbu, prípadnú hospitalizáciu, prevoz helikoptérou zo svahu do nemocnice či prevoz domov na Slovensko pokrýva poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ktoré je súčasťou cestovného poistenia," priblížila Fábryová. Náklady spojené so zásahom Horskej záchrannej služby na Slovensku tiež kryje príslušné poistenie.



Mnohí poistenci však nemajú prehľad, pred čím ich poistenie chráni. Ešte pred vycestovaním do hôr je preto dobré zistiť si viac informácií o poskytovanom krytí. Napríklad, či zahŕňa aj preplatenie trvalých následkov prípadného úrazu alebo smrti. "Ak sa chystáte na talianske zjazdovky, určite si skontrolujte, či vaše cestovné poistenie zahŕňa aj spomínané poistenie zodpovednosti," dodala Fábryová.