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Odborník: Úspory energií vo firmách sa začínajú pri meraní spotreby
Význam sledovania spotreby v krátkych časových úsekoch ešte viac vzrástol po zmene pravidiel na slovenskom dennom trhu s elektrinou.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Priemyselné podniky hľadajú spôsoby ako znížiť náklady na elektrinu, no mnohé z nich sa sústreďujú iba na celkovú ročnú spotrebu alebo na nákup nových technológií. Vo výsledku sa potom stáva, že dve firmy s rovnakou spotrebou nemusia za energie platiť rovnakú sumu. Kľúč k úsporám podľa odborníkov spočíva v podrobnom sledovaní dát a v meraní spotreby v 15-minútových intervaloch. Práve tento detailný pohľad dokáže odhaliť, kedy podnik energiu reálne odoberá, kde mu zbytočne unikajú peniaze a či vôbec potrebuje investovať do nových zariadení.
„Väčšina zákazníkov za nami prichádza s otázkou, kde sa dá ušetriť. Podniky sú dnes tlačené do znižovania nákladov, preto sa snažíme pozrieť na to, kde ich vieme optimalizovať. A vždy sa pozeráme hlavne na dáta,“ vysvetlil Michal Vargončík, obchodný riaditeľ a konateľ spoločnosti PPA Power DS, ktorá patrí do skupiny skupiny PPA Controll.
Význam sledovania spotreby v krátkych časových úsekoch ešte viac vzrástol po zmene pravidiel na slovenskom dennom trhu s elektrinou. Od októbra 2025 sa ceny elektriny namiesto pôvodných 24 hodinových intervalov obchodujú v 96 štvrťhodinových intervaloch denne. Cena elektriny sa tak môže meniť každých 15 minút, čo znamená, že výrobná linka spustená v čase vyšších cien má iný dosah na náklady než rovnaký odber v lacnejšom úseku.
„Mnoho priemyselných podnikov netuší, akým spôsobom sa tvorí cena elektriny na dennom trhu. K dispozícii majú faktúry, kde vidia svoj odber. Preto má zmysel pozerať sa na dáta, na to, kedy podnik elektrinu odoberá a čo všetko na cenu vplýva,“ priblížil Vargončík.
Podľa odborníkov sa dá významná časť úspor dosiahnuť aj bez nákupu fotovoltických elektrární či batériových úložísk. Prvým krokom by mala byť analýza 15-minútového odberového profilu za posledný rok spolu s vyhodnotením distribučných poplatkov a rezervovanej kapacity. Ak má firma s distribučnou spoločnosťou dohodnutú zbytočne vysokú kapacitu, platí za nevyužitý výkon, zatiaľ čo pri jej prekračovaní čelí sankčným nákladom. Rovnaký problém predstavuje aj nedostatočne kompenzovaná jalová energia a nesprávne nastavený účinník.
Dáta zároveň dokážu firmy ochrániť pred neefektívnymi investíciami. Samotná voľná strecha a vysoká ročná spotreba elektriny totiž nezaručujú, že sa podniku oplatí vlastná fotovoltika alebo batériové úložisko. Rozhodujúci je časový priebeh odberu počas dňa.
Aby namerané údaje prinášali reálny efekt, podniky ich musia priebežne vyhodnocovať. V priemyselných prevádzkach s viacerými výrobnými linkami sa odporúča merať každú linku samostatne, čo umožňuje presne určiť odberové špičky a priestor na optimalizáciu. Digitalizácia energetického manažmentu zároveň umožňuje overiť si v praxi, či prijaté opatrenia alebo nové technológie skutočne priniesli vypočítanú návratnosť.
Firmám, ktoré chcú s optimalizáciou energetických nákladov začať, radí odborník postupovať systematicky. „Treba si vypýtať pätnásťminútový profil spotreby za minimálne jeden rok. Pozrieť sa na spotrebu, na nastavenie distribučných poplatkov a na faktúry,“ uzatvoril Vargončík.
„Väčšina zákazníkov za nami prichádza s otázkou, kde sa dá ušetriť. Podniky sú dnes tlačené do znižovania nákladov, preto sa snažíme pozrieť na to, kde ich vieme optimalizovať. A vždy sa pozeráme hlavne na dáta,“ vysvetlil Michal Vargončík, obchodný riaditeľ a konateľ spoločnosti PPA Power DS, ktorá patrí do skupiny skupiny PPA Controll.
Význam sledovania spotreby v krátkych časových úsekoch ešte viac vzrástol po zmene pravidiel na slovenskom dennom trhu s elektrinou. Od októbra 2025 sa ceny elektriny namiesto pôvodných 24 hodinových intervalov obchodujú v 96 štvrťhodinových intervaloch denne. Cena elektriny sa tak môže meniť každých 15 minút, čo znamená, že výrobná linka spustená v čase vyšších cien má iný dosah na náklady než rovnaký odber v lacnejšom úseku.
„Mnoho priemyselných podnikov netuší, akým spôsobom sa tvorí cena elektriny na dennom trhu. K dispozícii majú faktúry, kde vidia svoj odber. Preto má zmysel pozerať sa na dáta, na to, kedy podnik elektrinu odoberá a čo všetko na cenu vplýva,“ priblížil Vargončík.
Podľa odborníkov sa dá významná časť úspor dosiahnuť aj bez nákupu fotovoltických elektrární či batériových úložísk. Prvým krokom by mala byť analýza 15-minútového odberového profilu za posledný rok spolu s vyhodnotením distribučných poplatkov a rezervovanej kapacity. Ak má firma s distribučnou spoločnosťou dohodnutú zbytočne vysokú kapacitu, platí za nevyužitý výkon, zatiaľ čo pri jej prekračovaní čelí sankčným nákladom. Rovnaký problém predstavuje aj nedostatočne kompenzovaná jalová energia a nesprávne nastavený účinník.
Dáta zároveň dokážu firmy ochrániť pred neefektívnymi investíciami. Samotná voľná strecha a vysoká ročná spotreba elektriny totiž nezaručujú, že sa podniku oplatí vlastná fotovoltika alebo batériové úložisko. Rozhodujúci je časový priebeh odberu počas dňa.
Aby namerané údaje prinášali reálny efekt, podniky ich musia priebežne vyhodnocovať. V priemyselných prevádzkach s viacerými výrobnými linkami sa odporúča merať každú linku samostatne, čo umožňuje presne určiť odberové špičky a priestor na optimalizáciu. Digitalizácia energetického manažmentu zároveň umožňuje overiť si v praxi, či prijaté opatrenia alebo nové technológie skutočne priniesli vypočítanú návratnosť.
Firmám, ktoré chcú s optimalizáciou energetických nákladov začať, radí odborník postupovať systematicky. „Treba si vypýtať pätnásťminútový profil spotreby za minimálne jeden rok. Pozrieť sa na spotrebu, na nastavenie distribučných poplatkov a na faktúry,“ uzatvoril Vargončík.