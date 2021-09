Bratislava 28. septembra (TASR) – Vreckové je úvodným krokom pri budovaní finančnej gramotnosti detí. Odborník na financie zo spoločnosti FinGO.sk Zoltán Čikes odporúča dávať prvé peniaze deťom približne od šiestich rokov. Vtedy už vedia počítať a zároveň začínajú rozumieť hodnote peňazí. V tomto veku im môžu rodičia založiť aj prvé sporiace prasiatko.



Ideálny vek na prvé vreckové je 6 - 7 rokov, keď už deti vedia počítať a okrem prvých návykov v rámci vytvárania finančnej gramotnosti si môžu lepšie precvičiť aj matematiku.



„Zároveň už v tomto veku začínajú rozumieť hodnote peňazí. Chápu, že v obchode sa za nákup platí, často si už samy vedia kúpiť keksík alebo lízanku. Preto je práve v tomto období vhodné začať s deťmi hovoriť o peniazoch, vysvetliť im, na čo slúžia, a rovnako aj začať s prvým vreckovým," uviedol Čikes.



Výška vreckového je na zvážení rodiča a môže byť individuálna. Čikes neodporúča dávať deťom zbytočne vysoké sumy, aby si uvedomili, že každá vec niečo stojí, a vážili si hodnotu peňazí.



Aj sporiť je dobré začať v rovnakom veku, ako rodičia začínajú budovať finančnú gramotnosť dieťaťa, teda vo veku 6 - 7 rokov.



„Deti však určite musia vedieť, prečo si vlastne sporia. Ideálnou motiváciou je, ak si vopred určia budúci cieľ, teda že si napríklad po nasporení 10 eur kúpia hračku, po ktorej túžia a podobne. Prasiatko je praktické najmä na začiatku, keď si deti začnú odkladať drobné sumy," pokračoval Čikes.



Jedna z najlepších vecí, ktorú môže rodič urobiť, je podľa neho uplatňovať pri výchove pravidlá bežného života dospelých ľudí. Napríklad, ak dieťa peniaze hneď neminie a bude si ich odkladať, tak by ho mohli za jeho zodpovednosť odmeniť ešte špeciálnou odmenou.



„Vo vyššom veku, približne 10 rokov, by som už odporučil dieťaťu založiť účet v banke. Je to o dosť praktickejšie. Z pohľadu zhodnotenia a úrokov v súčasnosti neexistuje na trhu žiadny detský účet, kde by malo zmysel dieťaťu aj sporiť. Úroky sú maximálne na úrovni 1 % ročne, takže si pri sumách niekoľkých desiatok alebo stoviek eur ročne sumu, ktorú vám banka pripíše na úrokoch, ani nevšimnete," konštatoval Čikes.



Rozhodnutie, kedy dať dieťaťu do ruky prvú platobnú kartu, je individuálne. Vo väčšine bánk existujú aj limity, od akého veku banka vydá dieťaťu platobnú kartu, pričom najčastejšie je to od 8 rokov.



Čo sa týka školákov, tí by mali rozumieť hlavne základným pravidlám, a to sporeniu a pôžičkám. Pokiaľ pochopia tento princíp a naučia sa zodpovednosti šetrenia a tvorby finančnej rezervy na nepredvídateľné udalosti, je to to najdôležitejšie, čo budú neskôr v živote potrebovať vedieť. Na strednej škole je vhodné začať riešiť aj zložitejšie témy, ako je investovanie alebo príprava na otázku bývania.



„Dôležité obdobie však prichádza až v čase, keď skončia strednú školu, musia začať fungovať samostatnejšie, potrebujú riešiť financovanie vysokej školy, prípadne vlastného bývania, mnohí už začínajú zarábať. V tomto momente môžete deťom najviac pomôcť dobrými radami, vysvetliť im, aké majú možnosti, prípadne im odporučiť, aby si našli kvalitného odborníka v oblasti financií, s ktorým budú tieto témy riešiť," dodal Čikes.