KAPITÁL: Vreckové naučí deti základom finančnej gramotnosti

Bratislava 19. augusta (TASR) – Aby sa výchovný charakter poskytovania vreckového neminul svojim účinkom, je potrebné dodržiavať základné pravidlá. Podľa Sylvie Ďatelinkovej z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) je v prvom rade nevyhnutné nastaviť si interval poskytovania vreckového, kde je dôležitá jeho pravidelnosť.



"Vopred by mali byť tiež jasné pravidlá, na čo dieťa môže alebo nemôže vreckové minúť. Samotná výška vreckového by mala zohľadňovať nielen vek dieťaťa, ale najmä možnosti rodinného rozpočtu. Pri stanovení jeho výšky je dôležitá aj funkcia, ktorú má vreckové plniť. Ak by sme to rozmenili na drobné, tak v inej výške bude poskytované vreckové dieťaťu v prípade, keď rodič znáša všetky náklady za dieťa, pričom vreckové slúži iba pre potreby dieťaťa," uviedla Ďatelinková.



Rovnako je tiež podľa nej nevyhnutné vymedziť si pravidlá, obmedzenia alebo prípadné zníženie vreckového. Dieťa by malo vopred vedieť, v ktorých prípadoch môže dôjsť napríklad k jeho zníženiu, na aký čas a v akej výške. Dôležitú úlohu v tomto smere zohráva rodič, ktorý by nemal poľaviť z dohodnutých pravidiel poskytovania vreckového. Cieľom je totiž naučiť dieťa správne hospodáriť, ale aj dodržiavať stanovené pravidlá a prijať zodpovednosť za ich porušenie. Vhodným nástrojom na to, aby si dieťa uvedomilo podstatu poskytovania vreckového, je rozprávanie sa s ním o hodnote peňazí a ako s nimi narábať.



Pokiaľ dieťa túži po niečom finančne náročnejšom, je vhodné motivovať ho k tomu, aby si postupne na želanú vec odkladalo peňažné prostriedky, prípadne sa s ním dohodnúť na spolufinancovaní takejto veci. Ide o to, aby dieťa pochopilo, že ak je niečo nad rámec jeho možností, nemôže to mať hneď, ale môže si na danú vec postupne našetriť. "Pravidelným odkladaním finančných prostriedkov s cieľom nákupu vysnívanej veci bude dieťa nielen motivované k sporeniu, ale sa aj naučí efektívnemu hospodáreniu," pokračovala Ďatelinková.



Čo sa týka výšky, intervalu či spôsobu poskytovania vreckového, to sa líši v závislosti od vekovej kategórie dieťaťa. Deťom vo veku od 6 rokov do 10 rokov je vhodné poskytovať vreckové v pravidelnom týždennom intervale v hodnote 3 až 5 eur. V rámci vekovej hranice 11 až 15 rokov Ďatelinková odporúča vreckové 10 až 15 eur týždenne. Pri deťoch v stredoškolskom veku je interval poskytovania vreckového odlišný. Vreckové je zvyčajne poskytované na mesačnej báze, pričom suma sa odvíja od výšky rodinného rozpočtu, avšak spravidla sa pohybuje v sume od 30 do 50 eur.



Bankový účet je pre dieťa v stredoškolskom veku podľa Ďatelinkovej už nevyhnutnosťou, môže mu slúžiť napríklad na účely poukázania výplaty z brigádnej činnosti, či ako bezpečný platobný prostriedok pri pobyte v zahraničí alebo na školskom výlete. "Platobná karta sa pre dieťa stáva aktívnym platobným prostriedkom, a preto je nevyhnutné, aby rodič poučil dieťa o základných zásadách bezpečného používania platobnej karty a následkoch ich porušenia. Najmä je potrebné dieťaťu ozrejmiť, že PIN kód sa nemá nikomu oznamovať, nikam zapisovať ani ukladať, že platobná karta sa neposkytuje do dispozície tretím osobám a že pri výbere hotovosti z bankomatu je potrebné zadávať PIN kód tak, aby nebola odpozorovateľná zadaná číselná kombinácia," dodala Ďatelinková.