< sekcia Ekonomika
KAPITÁL: Začiatočníci sa pri investovaní dopúšťajú rovnakej chyby
V snahe o čo najvyšší výnos podceňujú riziká a vrhajú sa do príliš rizikových investícií zameraných na jednu, zväčša tzv. trendovú triedu aktív.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Začiatočníci sa pri investovaní často dopúšťajú rovnakej chyby - v snahe o čo najvyšší výnos podceňujú riziká a vrhajú sa do príliš rizikových investícií zameraných na jednu, zväčša tzv. trendovú triedu aktív. Uviedol to investičný analytik spoločnosti FinGO.sk Matúš Čarný.
„V skutočnosti nikto nevie, komu sa bude najviac dariť o 10 či 20 rokov. Kúpte si preto celý trh a môžete spávať spokojne,“ vysvetlil Čarný.
„Trhy môžu pokojne rásť aj najbližších niekoľko rokov. Čím väčšie má človek obavy z trhových výkyvov, tým väčší význam preňho má diverzifikované portfólio. To je najspoľahlivejšia cesta, ako zvládnuť aj obdobia neistoty,“ zdôraznil investičný analytik FinGO.sk.
Jednou z najčastejších chýb neskúsených investorov podľa neho je, že si nastavujú svoju investičnú stratégiu podľa aktuálnej alebo nedávnej výkonnosti jednotlivých akcií či fondov.
Obľúbené je aj investovanie do oblastí, ktoré v danej chvíli hýbu trhom a veľa sa o nich hovorí. Chvíľu je to blockchain, potom výrobcovia zbraní a teraz je to napríklad umelá inteligencia.
„Nenechajte sa nahovoriť na investovanie do aktuálnych módnych vĺn. Svet sa neustále mení a to, čo platí dnes, môže byť o pár rokov minulosťou. Navyše, keď sa o nejakom aktuálnom trende dozvie malý investor, je už zvyčajne neskoro,“ povedal.
„Trhy sa neustále menia a žiadna krajina či firma nie je víťazom navždy. Investovanie do spoločností z celého sveta a zo všetkých sektorov pomáha využiť obdobia rastu rôznych regiónov a zároveň zmierňuje dosahy regionálnych kríz, či už ide o vojnu alebo ekonomickú recesiu,“ uviedol.
Niektoré typy investícií klesajú, zatiaľ čo iné môžu rásť. Rast úrokových sadzieb zvyčajne spôsobuje pokles akcií, ale dlhopisy si môžu udržiavať svoju hodnotu alebo dokonca rásť.
„Ak má investor vo svojom portfóliu rôzne druhy investícií, napríklad akcie, dlhopisy, zlato, realitné fondy, straty v jednej oblasti môžu byť vyvážené ziskami v inej,“ vysvetlil.
Podčiarkol, že najväčšou slabinou diverzifikácie je, že môže znižovať celkový výnos investície. Kto investoval v poslednej dekáde len do veľkých amerických firiem, bol určite úspešnejší ako investor s geograficky vyváženým portfóliom.
Dôležitá je aj individuálna situácia každého investora. „Ak má niekto 30 rokov, šetrí si na dôchodok a je pripravený na to, že jeho investícia zažije aj výrazné prepady, tak sa nemusí báť investovať len do rizikovejších akcií. Pre neho nemá veľký význam nakupovať napríklad konzervatívnejšie vládne dlhopisy. Tie môžu mať zmysel pre toho, kto má pred sebou kratší investičný horizont alebo jednoducho nechce znášať veľké výkyvy na svojom investičnom účte,“ doplnil.
Diverzifikácia navyše podľa neho znižuje pravdepodobnosť, že sa neskúsený investor zbaví svojej investície v tom najhoršom čase. „Práve menší investori, ktorí investujú s cieľom zabezpečiť sa na dôchodok alebo pre deti, sú často náchylnejší na stres a paniku než skúsení investori, preto je pre nich diverzifikácia obzvlášť dôležitá,” dodal analytik FinGO.sk.
„V skutočnosti nikto nevie, komu sa bude najviac dariť o 10 či 20 rokov. Kúpte si preto celý trh a môžete spávať spokojne,“ vysvetlil Čarný.
„Trhy môžu pokojne rásť aj najbližších niekoľko rokov. Čím väčšie má človek obavy z trhových výkyvov, tým väčší význam preňho má diverzifikované portfólio. To je najspoľahlivejšia cesta, ako zvládnuť aj obdobia neistoty,“ zdôraznil investičný analytik FinGO.sk.
Jednou z najčastejších chýb neskúsených investorov podľa neho je, že si nastavujú svoju investičnú stratégiu podľa aktuálnej alebo nedávnej výkonnosti jednotlivých akcií či fondov.
Obľúbené je aj investovanie do oblastí, ktoré v danej chvíli hýbu trhom a veľa sa o nich hovorí. Chvíľu je to blockchain, potom výrobcovia zbraní a teraz je to napríklad umelá inteligencia.
„Nenechajte sa nahovoriť na investovanie do aktuálnych módnych vĺn. Svet sa neustále mení a to, čo platí dnes, môže byť o pár rokov minulosťou. Navyše, keď sa o nejakom aktuálnom trende dozvie malý investor, je už zvyčajne neskoro,“ povedal.
„Trhy sa neustále menia a žiadna krajina či firma nie je víťazom navždy. Investovanie do spoločností z celého sveta a zo všetkých sektorov pomáha využiť obdobia rastu rôznych regiónov a zároveň zmierňuje dosahy regionálnych kríz, či už ide o vojnu alebo ekonomickú recesiu,“ uviedol.
Niektoré typy investícií klesajú, zatiaľ čo iné môžu rásť. Rast úrokových sadzieb zvyčajne spôsobuje pokles akcií, ale dlhopisy si môžu udržiavať svoju hodnotu alebo dokonca rásť.
„Ak má investor vo svojom portfóliu rôzne druhy investícií, napríklad akcie, dlhopisy, zlato, realitné fondy, straty v jednej oblasti môžu byť vyvážené ziskami v inej,“ vysvetlil.
Podčiarkol, že najväčšou slabinou diverzifikácie je, že môže znižovať celkový výnos investície. Kto investoval v poslednej dekáde len do veľkých amerických firiem, bol určite úspešnejší ako investor s geograficky vyváženým portfóliom.
Dôležitá je aj individuálna situácia každého investora. „Ak má niekto 30 rokov, šetrí si na dôchodok a je pripravený na to, že jeho investícia zažije aj výrazné prepady, tak sa nemusí báť investovať len do rizikovejších akcií. Pre neho nemá veľký význam nakupovať napríklad konzervatívnejšie vládne dlhopisy. Tie môžu mať zmysel pre toho, kto má pred sebou kratší investičný horizont alebo jednoducho nechce znášať veľké výkyvy na svojom investičnom účte,“ doplnil.
Diverzifikácia navyše podľa neho znižuje pravdepodobnosť, že sa neskúsený investor zbaví svojej investície v tom najhoršom čase. „Práve menší investori, ktorí investujú s cieľom zabezpečiť sa na dôchodok alebo pre deti, sú často náchylnejší na stres a paniku než skúsení investori, preto je pre nich diverzifikácia obzvlášť dôležitá,” dodal analytik FinGO.sk.