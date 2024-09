Zmeny je potrebné hlásiť poisťovni, môžu mať vplyv na výšku poistného

Bratislava 5. septembra (TASR) - Zmeny, ako napríklad nová adresa či telefónne číslo, by mali klienti hlásiť svojej poisťovni. Viaceré z nich môžu mať vplyv na samotnú výšku poistného a zároveň môžu znemožňovať pracovníkom poisťovne skontaktovať sa so zákazníkmi, uviedla ČSOB Poisťovňa.



"V prípade povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia je adresa trvalého pobytu cenotvorným parametrom. Preto sa po ich zmene môže upraviť výška poistného. A to aj smerom nadol," priblížila poisťovňa. Tá ďalej apeluje na vykonanie potrebnej zmeny aj na technickom preukaze k vozidlu. Klienti by mali taktiež uviesť korešpondenčnú adresu v prípade, že je iná ako adresa trvalého bydliska.



Zákazníci by mali poskytnúť aktuálne telefónne číslo a e-mailový kontakt, aby ich mohla poisťovňa v prípade potreby kontaktovať. Rovnako by mali nahlásiť odhlásenie auta z evidencie vozidiel, ak k nemu dôjde. Malo by totiž dochádzam k prípadom, keď je vozidlo odhlásené z evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte, ale v poisťovni je poistná zmluva stále aktívna a dokonca je poistné uhradené.



Potrebné je ohlásiť aj zmenu držiteľa vozidla. V prípade, ak je auto evidované na právnickú osobu a prepíše sa na fyzickú osobu, prípadne naopak, podľa poistných podmienok poistenie zaniká. "Ak ste si dodatočne auto vylepšili dizajnovými fóliami, dokúpili nosič na bicykle alebo dizajnové disky, dajte poisťovni vedieť aj o tom vedieť. Cena týchto vylepšení síce zvýši o niečo výšku poistného, ale v prípade ich poškodenia alebo zničenia budú kryté z havarijného poistenia," doplnila ČSOB Poisťovňa.