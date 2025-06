Poisťovňa: Adrenalínové zážitky či rizikové športy si treba pripoistiť

Bratislava 19. júna (TASR) - Adrenalínové zážitky na dovolenke či rizikové športy nekryje štandardné cestovné poistenie, treba si ich pripoistiť rizikovou prirážkou. Upozornila na to poisťovňa Allianz. Rizikové pripoistenie odporúčajú aj pri pobyte na odľahlých miestach, ako sú púšte, tropické pralesy či polárne oblasti, ale aj pri rizikových prácach.



„Dnes dovolenkári cestujú do zahraničia nielen za oddychom pri mori či turistikou, ale čoraz častejšie vyhľadávajú adrenalín, ako je zoskok z lietadla s padákom, bungee jumping, horolezectvo či potápanie. Ide o rizikové športy, ktoré si treba pripoistiť,“ uviedla hovorkyňa Allianz - Slovenská poisťovňa Lucia Strnad Muthová.



Poisťovňa radí pripoistiť si nielen rizikové športy, ale aj tie nerizikové, ak sa pri nich dovolenkár plánuje zúčastniť na organizovanej súťaži. „Niekedy samotný šport nemusí byť rizikový, ak ide o rekreačnú aktivitu. Ak sa však zúčastní na organizovanej súťaži, z pohľadu poistných podmienok ide o výkonnostný šport, ktorý spadá do rizikovej skupiny,“ vysvetlil Tomáš Hudáček z asistenčnej spoločnosti Allianz Partners.



Medzi rizikové športy, ktoré si treba pripoistiť, podľa poisťovne patria všetky letecké športy vrátane zoskokov z lietajúcich zariadení, ale aj zoskoky s dráhou dopadu viac ako dva metre. Ide napríklad o bungee jumping, pohyb v nadmorskej výške nad 3000 metrov mimo vyznačených trás či na miestach, kde je potrebný sprievod horského vodcu. Za rizikové považujú poisťovne aj horolezectvo či jazdecké športy.



Doteraz najvyššou škodou, ktorú poisťovňa uhradila v rámci rizikových športov, bol pád horolezca počas výstupu v USA. Suma za pátranie, vyslobodenie, následné ošetrenie a hospitalizáciu spolu s prevozom na Slovensko narástla na vyše 160.000 eur.



„S blížiacim sa letom upozorňujeme, že aj potápanie do hĺbky viac ako 20 metrov potrebuje rizikové pripoistenie. Zároveň sa musí klient potápať v sprievode kvalifikovaného inštruktora a musí mať oprávnenie na potápanie do príslušnej hĺbky,“ doplnila Strnad Muthová.



Dodala, že nie všetky adrenalínovejšie športy si treba rizikovo pripoistiť. Športy zakúpené jednorazovo v mieste pobytu, napríklad jazda na vodných lyžiach, vodnom skútri či windsurfing, sú súčasťou základného krytia cestovného poistenia.



Poisťovňa upozornila, že pripoistiť si riziko treba aj pri vykonávaní rizikových prác, ako je napríklad ťažba dreva, práca vo výškach či na stavenisku. Rizikové pripoistenie odporúčajú aj pri pobyte na odľahlých miestach, ako sú púšte, tropické pralesy či polárne oblasti.