KAPITÁL:Nie každé poistenie pokryje náklady spojené s úrazom na horách

Bratislava 12. decembra (TASR) - Náklady na záchranné akcie na horách vrátane lokalizácie, transportu a zásahu zdravotníkov sa môžu vyšplhať na stovky až tisíce eur. Nepokryje ich však každé poistenie. Pozor si treba dávať aj na situácie, ktoré sú z poistenia vylúčené, informovali odborníci.



"Dôležité je, aby mal klient správnu územnú platnosť zodpovednosti za škodu vrátane krajiny, do ktorej cestuje. Tiež, aby bolo poistenie uzatvorené na dostatočne vysoké poistné sumy a s požadovanou spoluúčasťou," uviedla vedúca organizačnej zložky Premium Poisťovne Zuzana Lauermannová. Taktiež odporúča pozrieť si v poistných podmienkach, či zodpovednosť kryje škody spôsobené pri výkone rizikového športu či špecifickej činnosti.



Je dôležité vedieť, že zimné zájazdy štandardne nezahŕňajú poistenie v cene zájazdu. Majiteľ cestovnej kancelárie Daka David Gavaľa odporúča v prípade úrazu kontaktovať pohotovostné číslo poisťovne. Keďže väčšina horských služieb a nemocníc v zahraničí vyžaduje priamu platbu na mieste, je potrebné mať pri sebe kreditnú kartu alebo hotovosť. "Pri kvalitnom poistení však tieto náklady bývajú klientovi spätne preplatené poisťovňou," zdôraznil.



Pre milovníkov hôr je kľúčové uzatvoriť horské poistenie, ktoré pokryje náklady vyplývajúce zo zákona. Ide o zásah horskej služby, lokalizáciu, záchranu a transport z ťažko dostupného terénu. Dôležité je aj poistenie batožiny, športového vybavenia či občianskej zodpovednosti. Pokrýva škody spôsobené na zdraví alebo majetku tretích osôb. "Rozdiel v nahlasovaní škodovej udalosti doma alebo na dovolenke v zásade nie je, skôr si treba dať pozor v dokladovaní a dokazovaní. Je preto dobré, ak sú súčasťou krytia zodpovednosti za škodu aj náklady právneho zastupovania," dodala Lauermannová.



Niektoré situácie, ako sú škody spôsobené pod vplyvom alkoholu alebo rizikovými aktivitami, bývajú z poistenia vylúčené. "Jednou z hlavných výluk je aj porušenie povinnosti spôsobené nesplnením povinnosti dbať na to, aby poistná udalosť nenastala," upozornila Lauermannová s tým, že inak sa poistenie vzťahuje na škody, ktoré spôsobil ktorýkoľvek člen domácnosti. V niektorých prípadoch to môže byť aj domáci miláčik.