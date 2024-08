KAPITÁL:Odborníci upozornili na riziko kúpy poškodených áut cez bazáre

Bratislava 22. augusta (TASR) - Povodne, ktoré sa v dôsledku dažďov nedávno vyskytli v okolitých štátoch a na území Slovenska, spôsobili poškodenie mnohých automobilov. Vodou a bahnom poškodené vozidlá sa vo veľkom počte prípadov neoplatí dôkladne opravovať, čím ich následne len povrchne vyčistené majitelia ponúknu na predaj v súkromnej inzercii, prípadne malých autobazároch. Na riziko kúpy takto poškodeného vozidla upozornili odborníci zo slovenskej siete autocentier AAA Auto.



"Pravidelne, už krátko po záplavách, evidujeme pokusy o predaj áut, ktoré sú poškodené vodou. Mnoho takýchto vozidiel odmietame, často sa potom objavujú u iných predajcov alebo v súkromnej inzercii," uviedol Petr Vaněček, spoločný generálny riaditeľ spoločnosti Aures Holdings, ktorá prevádzkuje AAA Auto.



Riziko je podľa odborníkov vysoké najmä v prípadoch, keď voda zaplaví auto do výšky nad motorový priestor. Moderné vozidlá plné elektronickej výbavy a bezpečnostných prvkov potom vykazujú zvýšenú náchylnosť k poruchám. Zlyhanie elektroniky môže nastať kedykoľvek, pričom mnoho poškodení môže byť životu nebezpečných, napríklad kolapsy ABS, ESP alebo prednárazových asistentov, priblížili odborníci.



Ďalej môže podľa nich dôjsť v dôsledku poškodenia ku zlyhaniu infotainmentov, ktoré sú na vodu veľmi citlivé. Dlhodobým problémom by mohla byť aj nadmerná korózia, ktorá sa objavuje na neobvyklých a skrytých miestach auta.



Experti upozornili na autá z dovozu, konkrétne z Českej republiky, Rakúska, Nemecka a Belgicka, ktoré nedávno zaznamenali lokálne povodne v dôsledku silných dažďov. Práve z týchto regiónov by sa mali dovážať jazdené autá na naše územie.



"Pri kúpe ojazdených áut z dovozu si starostlivo skontrolujte, či nepochádza z územia, ktoré bolo pod vodou. Mali by ste to zistiť podľa miesta registrácie, aj keď ani to nie je stopercentné. Obchodníci si autá často predávajú a krátkodobo ich registrujú v iných regiónoch, niekedy aj v iných krajinách. Tým sa snažia ich pôvod zamaskovať," vysvetlil Vaněček. Náklady na opravu takých áut podľa neho mnohokrát prevyšujú cenu samotného vozidla.