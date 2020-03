Kapitálové výdavky japonských firiem klesli prvýkrát za tri roky

Tokio 2. marca (TASR) - Japonské firmy vo 4. kvartáli minulého roka výrazne znížili kapitálové výdavky, prvýkrát za tri roky. To ešte viac zvýšilo obavy z ďalšieho vývoja ekonomiky, na ktorú tlačí koronavírus šíriaci sa z Číny.



Kapitálové výdavky japonských firiem boli v minulom období svetlým bodom krehkej japonskej ekonomiky. Analytici však upozorňujú, že aj v tejto oblasti sa situácia postupne zhoršuje, keďže vírus obmedzuje výrobnú aktivitu v Číne, ktorá je pre proexportnú japonskú ekonomiku kľúčovým obchodným partnerom.



Ako v pondelok uviedlo japonské ministerstvo financií, kapitálové výdavky podnikov klesli vo 4. kvartáli minulého roka medziročne o 3,5 % oproti 7,1-percentnému rastu v predchádzajúcom štvrťroku. To znamená prvý pokles za 13 kvartálov, informovala agentúra Reuters.



Výsledok je horší aj oproti odhadom analytikov. Tí počítali s poklesom o 2,5 %. Medzikvartálne klesli výdavky firiem upravené o sezónne vplyvy o 4,2 %.



Vláda použije údaje pri revízii vývoja ekonomiky za posledný kvartál minulého roka, pričom upravené údaje zverejní 9. marca. Predbežný odhad poukázal na pokles ekonomiky v celoročnom prepočte na úrovni 6,3 %. To je najvýraznejší pokles od obdobia apríl - jún 2014.