Kapitálové výdavky japonských firiem klesli prvýkrát za 4 roky

Tokio 4. marca (TASR) - Kapitálové výdavky japonských firiem zaznamenali vo 4. štvrťroku minulého roka pokles, prvý za zhruba štyri roky. Náladu v japonských podnikoch ovplyvňuje rastúca geopolitická a ekonomická neistota, do veľkej miery súvisiaca s obchodnou politikou novej americkej administratívy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Japonské ministerstvo financií v utorok oznámilo, že kapitálové výdavky spoločností klesli vo 4. kvartáli minulého roka medziročne o 0,2 %. Je to prvý medziročný pokles kapitálových výdavkov japonských firiem za jeden kvartál od 1. štvrťroka 2021. Z jednotlivých sektorov najmä stavebníctvo zaznamenalo obmedzenie investičných projektov.



Údaje o kapitálových výdavkoch firiem by mohli utlmiť očakávania centrálnej banky, že solídny domáci dopyt a ostatný vývoj ekonomiky jej umožní pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. Najnovšie oznámený pokles kapitálových výdavkov japonských firiem vo 4. kvartáli zároveň ostro kontrastuje s ich vývojom v predchádzajúcom štvrťroku. V danom kvartáli vzrástli, a to o 8,1 %.