Kapitál:Poistka nemusí pokryť všetku škodu pri zničení domu alebo bytu

Bratislava 18. novembra (TASR) - Poistka nemusí pokryť všetku škodu pri zničení domu alebo bytu. Odborný garant pre neživotné poistenie Universal maklérsky dom Pavol Michalec podotkol, že v prípade škody na nehnuteľnosti sa môže stať, že poistné škodu nezmierni, alebo pokryje nedostatočne.



"Ceny nehnuteľností boli v období rokov 2009 až 2016 relatívne stabilné, potom začali mierne rásť, no pandemická súčasnosť ich ceny začala hnať raketovo hore," konštatoval Michalec. Tento nárast bude mať podľa neho aj vplyv na rast cien poistenia bývania.



Pokračoval, že ľudia si súvislosti medzi rastom hodnoty svojho majetku a výškou poistnej sumy na ich poistke neuvedomujú. Na starých poistných zmluvách má totiž indexáciu, teda navyšovanie poistnej sumy o infláciu, dojednanú málokto. Podľa neho sa často stáva, že klienti finančných domov nedostali vysvetlenie, pred čím ich indexácia chráni. Ak aj áno, mnoho z nich vidí len to, že každý rok musia zaplatiť viac za poistenie.



Ak ju klienti nemajú, poistní špecialisti im zvyknú volať s tým, že by bolo vhodné upraviť si poistku. Indexácia však aj tak nemusí pokryť celú hodnotu nehnuteľnosti práve v takom období, aké zažívame dnes. Teda raketový rast cien nehnuteľností, prípadne, keď sa hodnota nehnuteľnosti zvýši napr. vďaka rekonštrukcii.



Michalec radil, kedy by mali klienti uvažovať aj o prehodnotení výšky poistenia. "Keď sa rozdiel medzi skutočnou hodnotou nehnuteľnosti a poistnou sumou blíži k desiatim percentám, odporúčame prehodnocovať jej poistenie," povedal. Pri prekročení tejto hranice už totiž môže byť prípadná poistná udalosť riešená v režime podpoistenia, čo pre poškodeného vždy znamená menej peňazí od poisťovne, ako potrebuje na opravu alebo kúpu nového bytu či domu.



Ideálne je mať takú výšku poistenia, aby poisťovňa na vlastné náklady opravila poškodenú časť nehnuteľnosti, prípadne pri totálnych škodách postavila nový, taký istý dom, či "kúpila" podobný byt, o aký klienti prišli. Pri prudkom zdražovaní nehnuteľností však treba rátať aj s rastom cien poistiek. "A to hlavne v prípade, že budú chcieť klienti krytie, ktoré ich bude skutočne chrániť, a nie iba poistenie pre poistenie, napríklad z dôvodu čerpania úveru," hovoril Michalec.