ODBORNÍK: Pre prípad nečakaných udalostí je vhodný pohotovostný plán

Bratislava 17. októbra (TASR) - Pre prípad výskytu nečakaných udalostí, ako je smrť zakladateľa firmy alebo jeho neschopnosť konať, je vhodné mať pripravený krátkodobý pohotovostný plán udržateľnosti majetku. Detailne vypracovaný pohotovostný plán by mal zabezpečiť, že aj v prípade náhleho odchodu zakladateľa bude podnik schopný pokračovať bez väčších ťažkostí a minimalizuje riziko vzniku problémov pre členov jeho rodiny. Upozornila na to spoločnosť Subin & Partners, ktorá sa venuje problematike rodinného podnikania a rodinného majetku.



Pohotovostný plán by mal podľa spoločnosti zahŕňať jasné rozdelenie prechodu vlastníckych práv a povinností v rámci rodiny. "Kompetencie by mali byť rozdelené tak, aby bolo jasné, kto za ktorú oblasť bude zodpovedať a čo má kto robiť. Nevyhnutné je mať pripravený aj závet a rodina by mala byť o jeho obsahu vopred informovaná. Okrem rodinných záležitostí je dôležité mať ošetrené aj právne a finančné dopady, ktoré má úmrtie zakladateľa," uviedla firma.



Zakladateľ by mal zabezpečiť, aby bola jeho rodina vhodným spôsobom informovaná o jeho osobnom majetku. Konkrétne ide napríklad o cenné papiere v jeho vlastníctve, o existenciu pôžičiek, dlhov a iných finančných záväzkov. Príbuzní by mali byť podľa spoločnosti taktiež informovaní o tom, kde má subjekt uložené peniaze, kto je jeho súkromný bankár a aké sú v prípade životného poistenia podmienky výplaty poistného plnenia.



V prípade, ak rodina nie je schopná prevziať správu majetku, by mohlo pomôcť stanovenie alternatívneho plánu. "Je vhodné mať nastavený aj alternatívny plán pre prípad, ak by okolnosti v rodine neboli priaznivé. Takýto plán obvykle pracuje so zapojením externých odborníkov z oblasti manažmentu, práva, účtovníctva či z daňovej oblasti, ktorí môžu pomôcť s riadením majetku," priblížil odborník na rodinné podnikanie a trvalú udržateľnosť majetku zo spoločnosti Michal Šubín.



Veľmi problematická situácia môže podľa neho nastať aj v prípade, ak je zakladateľ súčasne jediným spoločníkom podniku a zároveň jediným konateľom. Pre prípad straty schopnosti spravovať spoločnosť v dôsledku smrti alebo v dôsledku zásadného zdravotného obmedzenia je preto vhodné zvážiť vymenovanie druhého či ďalšieho konateľa, doplnila firma.