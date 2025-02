Odborníčka: Pri lyžovačke v zahraničí netreba podceniť poistenie

Bratislava 13. februára (TASR) - Pred odchodom na zimnú dovolenku v zahraničí je dobré overiť si platnosť životnej poistky a uzavrieť vhodné cestovné poistenie. V prípade úrazu na prázdninovej lyžovačke v zahraničných strediskách sa totiž môže lekárske ošetrenie, hospitalizácia či lieky bez správneho poistenia vyšplhať až k tisícom eur. Upozornila na to poisťovňa YOUPLUS.



"Pred cestou by si lyžiari mali skontrolovať, čo všetko ich aktuálna podoba poistenia kryje, ako napríklad úrazy, denné odškodné za ich liečenie alebo zodpovednosť za škodu. Hodí sa vedieť aj to, akú ochranu poistka ponúka v prípade adrenalínových športov a pohybových aktivít," poradila produktová manažérka poisťovne YOUPLUS Marcela Pekárková.



Pred cestou na zahraničnú lyžovačku netreba zabúdať ani na cestovné poistenie, ktoré v prípade zdravotných ťažkostí pomôže s liečebnými výdavkami. "Je mylné sa domnievať, že pre cestu do zahraničia stačí mať slovenskú kartičku poistenca. Tá slúži iba na nutnú zdravotnú starostlivosť vo verejných zdravotných zariadeniach, nemocnice v alpských regiónoch pritom bývajú často súkromné," upozornila Pekárková.



Cestovateľom poradila pred cestou si tiež skontrolovať, či je súčasťou zmluvy o cestovnom poistení aj asistenčná služba. Tá vie pomôcť pri riešení mnohých situácií, napríklad pri tlmočení medzi pacientom a zdravotníckym personálom či pri koordinácii repatriačného letu.



Poisťovňa turistom odporúča uzavrieť aj poistenie zodpovednosti. Pomôže im kryť náklady v prípade, ak pri dovolenkovej lyžovačke niečo nedopatrením zničia či spôsobia nechcenú ujmu na zdraví. Poškodená protistrana totiž môže požadovať úhradu nákladov na liečbu, následnú rekonvalescenciu či ušlú mzdu.



"V súvislosti s tým je dobré zmieniť, že napríklad v Taliansku od roku 2022 platí zákon, podľa ktorého musí mať každý lyžiar na zjazdovke uzavreté poistenie občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám. Ak túto povinnosť nedodrží, hrozí mu pokuta až do výšky 150 eur," prízvukovala odborníčka.



Najmä aktívni lyžiari by mali podľa nej pri výbere cestovného poistenia myslieť najmä na dve veci, a to liečebné výdavky v zahraničí a poistenie zodpovednosti. Pekárková pripomenula, že obsah poistných balíkov sa líši aj v úrovni limitov, do ktorých bude poskytnuté poistné plnenie. Vyberať preto podľa Pekárkovej treba aj podľa toho, či klienti majú riziká úrazu kryté aj iným poistením.



Odborníčka tiež upozornila na dodržiavania pravidiel pri lyžovaní. Pozor si treba dať napríklad na profesionálne nastavenie lyží, dodržiavať tiež treba zákaz pitia alkoholu na lyžiarskom svahu. Kým na Slovensku popíjanie na svahu nie je výslovné zakázané, v zahraničí za to hrozia aj vysoké pokuty.