KAPITÁL:Základom upratania vo financiách je revízia príjmov i výdavkov

Bratislava 21. januára (TASR) – Nový rok prináša predsavzatia aj v oblasti financií, ľudia sa často odhodlajú urobiť si poriadok vo svojom hospodárení. Základom upratovania vo financiách je revízia v príjmoch, ale aj vo výdavkoch domácnosti. Uviedla to spoločnosť Home Credit.



K vytvoreniu prehľadu v príjmoch a výdavkoch môže poslúžiť internetové alebo mobilné bankovníctvo s rôznymi doplnkovými funkciami, ktoré prezradia, za čo a koľko daný spotrebiteľ s mesiaci zaplatil. Rozpočet odhalí informácie, na čo domácnosť utráca najviac. "V prípade príjmov je nutné zvážiť, či je možné počítať s rovnakou výškou zárobku po celý rok, alebo sa radšej poobzerať po ďalších možnostiach príjmu do rodinnej kasy," dodáva firma.



Revízii by mali podliehať aj všetky úvery spotrebiteľa. "Teda, koľko ich máme, ako dlho ich ešte budeme splácať a koľko ešte vlastne treba spolu uhradiť," vysvetlila spoločnosť s tým, že za zamyslenie stojí, či má spotrebiteľ dostatok peňazí na všetky splátky pôžičiek. Možnosťou je totiž aj žiadosť o konsolidáciu, čiže spojenie všetkých pôžičiek do jednej. "Ide o jeden úver s jednou splátkou, nemusí sa sledovať viac termínov splatnosti. Spojiť možno úvery, kreditné karty, kontokorent aj lízing a mnohokrát aj viaceré mikroúvery," radí ombudsman klientov firmy Miroslav Zborovský.



Pri upratovaní v peniazoch treba rátať s plánovanými, ale aj s nečakanými výdavkami. Celoročný rozpočet domácnosti by mal obsahovať aspoň nejaké minimum, ktoré sa dá mesačne odložiť na horšie časy. Výdavky, akými sú napríklad nákup nového bicykla pre deti, oblečenia, školských pomôcok, ale aj výdavky na pôžičky, poistenie, lízing, pravidelné servisy, bývanie, domácnosť, energie, dopravu či účty za telefón, sú predvídateľné. Avšak niektoré odlevy financií sa predpovedať nedajú. Ide o situácie, keď sa napríklad pokazí práčka či chladnička. Ak spotrebiteľ nemá dostatok hotovosti, v týchto prípadoch odporúča spoločnosť požičať si jedine od prevereného poskytovateľa, ktorý má licenciu od Národnej banky Slovenska (NBS). "Dodržiavajte jednoduché pravidlo, keď doba užívania predmetu by mala byť dlhšia ako splatnosť požičaných peňazí," uzavrel Zborovský.