Kapitola úradu geodézie a katastra bude posilnená o 18,8 mil. eur

Bratislava 2. apríla (TASR) - Kapitola Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR bude zvýšená o 18,8 milióna eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, a to na úhradu výdavkov na zabezpečenie obnovy prevádzky, ako aj na zabezpečenie informačného systému pred ďalšími možnými kybernetickými útokmi. Vyplýva to z návrhu ÚGKK, ktorý v stredu schválila vláda.



„Materiál rieši zabezpečenie finančných prostriedkov pre kapitolu ÚGKK. Tieto finančné prostriedky sa predpokladajú do výšky 18,8 milióna eur a budú vynaložené na úhradu výdavkov na zabezpečenie obnovy prevádzky, zvýšenia bezpečnosti IKT platforiem, zabezpečenie informačného systému pred ďalšími možnými kybernetickými útokmi a taktiež zabezpečenie poskytovania elektronických služieb katastra nehnuteľností,“ spresnil predkladateľ v dôvodovej správe.



ÚGKK dodal, že ohrozenie plnenia zákonom stanovených úloh úradu na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností a zároveň ohrozenie fungovania informačného systému ako následok kybernetického útoku by malo široký dosah na občanov, podnikateľské prostredie, výkon verejnej správy, realitný a hypotekárny trh s nehnuteľnosťami, HDP krajiny a v podstate celú spoločnosť.