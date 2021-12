Kaprov bude tento rok o čosi menej, budú však väčšie, ale i drahšie

Považská Bystrica 14. decembra (TASR) – Na predvianočnom trhu bude tento rok pravdepodobne o čosi menej vianočných kaprov, v porovnaní s minulým rokom budú drahšie. Pre TASR to povedal ichtyológ a predajca rýb Peter Marták.



„Kaprov bude o čosi menej preto, že sú dosť veľké. Počty možno budú chýbať, ale hmotnostne by to malo vyjsť. Dôvodom väčšej hmotnosti sú priaznivé podmienky počas leta. Chovatelia mali dostatočný prítok vody, ryba v teplej vode viac priberala, chovatelia si pochvaľovali,“ skonštatoval Marták.



Cena kilogramu kapra sa podľa neho bude pohybovať nad úrovňou päť eur, v porovnaní s minulým rokom je vyššia asi o 10 %. Na Slovensku sa pred Vianocami predá podľa odhadu asi 8000 ton kapra.



„Minimálne 80 % kaprov na slovenskom vianočnom trhu pochádza z Českej republiky, zvyšok je zo Slovenska a malá časť aj z Maďarska. Chuťovo sú však kapry z Maďarska také kukuričné, pretože tam ich kŕmia kukuricou. České a slovenské kapry sú chuťovo lepšie. My berieme ryby z južnej Moravy, kde 50 percent potravy tvorí prirodzená potrava a 50 percent pšenica,“ priblížil Marták.



Ako dodal, množstvo predaných kaprov je v posledných rokov viac-menej stabilné, i keď medzi Slovákmi je stále väčší záujem o morské ryby, predovšetkým o lososy.



„Ľudia sú vyplašení lockdownom, preto vianočné kapry predávame v podstate už dva týždne. Oproti minulému roku je to skôr, no najväčší nápor očakávame ako tradične vo vianočnom týždni,“ uzavrel Marták.