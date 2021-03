Karaba: Niektoré druhy obnoviteľnej energie sa bez podpory nezaobídu

Bratislava 9. marca (TASR) – Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE) nemôže byt závislý od toho, či majú alebo nemajú vplyv na ceny elektrickej energie. Niektoré druhy OZE, najmä vodná energia, biomasa a geotermálna energia, nie sú a v dohľadnej dobe ani nebudú schopné vyrábať elektrinu za trhovú cenu. V utorok na to upozornil riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba, podľa ktorého by mala slovenská vláda jasným spôsobom deklarovať politickú a strategickú podporu rozvoja nových OZE.



"Je pomerne nepoctivé raziť cestu, že OZE, ktoré majú nenahraditeľnú úlohu v dekarbonizácii slovenskej ekonomiky, nepotrebujú žiadnu podporu," uviedol Karaba. To, že niektoré druhy OZE nie sú schopné vyrábať elektrinu za trhovú cenu, ich podľa Karabu stavia na úroveň novopostavených konvenčných fosílnych alebo jadrových elektrární.



"Pripomeňme len, že pre jadrovú elektráreň Hinkley Point C v Spojenom kráľovstve sa dohodla garantovaná cena elektriny na úrovni 107 eur za megawatthodinu (MWh) po prepočte, čo je dvojnásobne viac ako súčasná trhová cena elektriny. Pri týchto konvenčných zdrojoch sa však zväčša nehľadí až tak na ekonomickú efektívnosť, ale skôr na strategické a politické záujmy štátu, ktorý takmer vždy stojí v pozadí týchto investícií," zdôraznil Karaba.



Jediným efektívnym dotačným nástrojom pre podporu OZE je podľa Karabu v súčasnosti program Zelená domácnostiam, ktorý spadá pod ministerstvo hospodárstva. Tento však podporuje len malé zdroje pre domácnosti. "Ostatné rezorty sa na OZE nijako zvlášť nezameriavajú a skôr sa nevedia dohodnúť, akým smerom ísť v tejto oblasti," myslí si šéf SAPI. Príkladom sú podľa neho komplikované povoľovacie procesy alebo absencia jasnej vízie a komunikácie stratégie podpory tohto odvetvia. "Otázkou ďalšieho rozvoja OZE na Slovensku by sa preto vláda mala intenzívne zaoberať, keďže na dvere už klope potreba aktualizácie nízkouhlíkovej stratégie a na ňu nadväzujúcej revízie národného energetického a klimatického plánu," dodal Karaba.