Karaba: Nové zdroje elektriny ťahala minulý rok fotovoltika

Bratislava 12. februára (TASR) - Nové kapacity na výrobu elektriny na Slovensku ťahali v roku 2024 obnoviteľné zdroje energie (OZE). Navyše, ako vyplýva z dát distribučných spoločností, ktoré pripájajú nové elektrárne, až 98 % z celkovo 280,16 megawattov (MW) inštalovaného výkonu nových zdrojov elektriny tvorili fotovoltické elektrárne. Informovala o tom Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI), podľa ktorej sa podobný záujem dá očakávať aj tento rok. Štát by preto mal podľa asociácie zjednodušiť prístup firiem k podpore na inštalovanie vlastných zdrojov.



"Pokles cien technológie a relatívne jednoduchá inštalácia naštartovala minulý rok najmä vo firmách zvýšený záujem o solárnu energiu," priblížil Ján Karaba, výkonný riaditeľ SAPI.



Tieto tzv. lokálne zdroje tvorili polovicu celkovo novopripojených zdrojov elektriny na Slovensku. Pre firmy, ktoré čelia zvýšeným nákladom na energie, prinášajú úsporu nielen na cene samotnej elektriny, ale aj na ostatných sieťových poplatkoch. "Spotrebou vyrobenej elektriny bez jej dodania do siete dokážu firmy návratnosť takejto investície dostať na úroveň štyroch až šiestich rokov. Aj preto očakávame, že tento rok bude záujem firiem o zelenú energiu rásť," uviedol Karaba.



Dobrou správou je podľa SAPI aj nárast využívania batériových úložísk, ktoré slúžia na uskladnenie elektriny. V rámci tzv. samostatných batériových úložísk, teda úložísk, ktoré nie sú súčasťou elektrárne, minulý rok pripojili distribučné spoločnosti viac ako 20 MW kapacity. "Budúcnosť energetiky, nielen zelených zdrojov, je v rozvoji skladovania elektriny. Nielen veľké prečerpávacie elektrárne, ale aj batériové úložiská totiž dokážu pomáhať udržiavať stabilitu distribučných sietí," vysvetlil Karaba.



Problémom prehľadu o využívaní batériových úložísk na Slovensku je podľa SAPI nedostatok dát. Niektoré distribučné spoločnosti totiž evidujú iba už spomínané samostatné úložiská, ktoré nie sú prepojené s výrobným zdrojom, či už v domácnostiach alebo vo firmách.



K poklesu nových inštalácií došlo pri tzv. malých fotovoltikách, čo sú najmä vlastné zdroje v domácnostiach. Tie podľa SAPI v prvej polovici minulého roka čakali na spustenie rozdávania poukážok z programu Zelená domácnostiam, v rámci čoho môžu získať dotáciu nielen na vlastnú fotovoltiku, ale aj na tepelné čerpadlá a iné OZE.



Štát by práve preto podľa SAPI mal nastaviť program Zelená domácnostiam tak, aby sa záujemcovia k poukážkam dostali bez zbytočných prieťahov a na základe dopredu daných časových podmienok. "Aj tento rok môže dôjsť opäť k prestoju, keďže je zrejmé, že peniaze v Zelenej domácnostiam sa môžu čoskoro minúť. Keďže presun eurofondov má svoje pravidlá, je otázne, ako rýchlo sa podarí dohodnúť posilniť alokáciu v tomto inak veľmi úspešnom programe," dodal Karaba.