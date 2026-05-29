< sekcia Ekonomika
Karácsony: Budapešť je partnerom vlády v úsilí o využitie fondov EÚ
Budapešť je spôsobilá prijať z EÚ významné prostriedky EÚ na rozvojové účely, zdôraznil.
Autor TASR
Budapešť 29. mája (TASR) - Budapešť je partnerom a spojencom centrálnej vlády v jej snahe zabezpečiť, aby sa prostriedky z fondov EÚ, ktoré konečne prichádzajú do Maďarska, využívali rozumne a v prospech budúcnosti, uviedol v piatok primátor Gergely Karácsony. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.
„Návrat prostriedkov z EÚ je veľká vec a skutočný dôvod na radosť, a splnenie podmienok právneho štátu, ktoré sú s nimi spojené, je v záujme Maďarska,“ napísal primátor na sociálnej sieti po tom, ako premiér Péter Magyar oznámil, že Maďarsko sa s predsedníčkou Európskej komisie (EK) dohodlo na vyplatení významnej časti zadržiavaných prostriedkov z fondov EÚ.
Budapešť je spôsobilá prijať z EÚ významné prostriedky EÚ na rozvojové účely, zdôraznil. Rozvojové plány metropoly Maďarska sa zameriavajú na bývanie, dopravu, obnovu verejného priestoru a zelené investície, priblížil Karácsony.
Šéfka Komisie Ursula von der Leyenová na spoločnej tlačovej konferencii v Bruseli s maďarským premiérom v piatok oznámila, že EÚ uvoľní Maďarsku vyše 16 miliárd eur z eurofondov, ktoré boli dosiaľ zablokované. EK predtým Maďarsku pozastavila vyplácanie eurofondov vo výške približne 17 miliárd eur pre obavy z nedodržiavania zásad právneho štátu za vlády expremiéra Viktora Orbána, ktorého vo funkcii po aprílových voľbách vystriedal práve Péter Magyar.
„Návrat prostriedkov z EÚ je veľká vec a skutočný dôvod na radosť, a splnenie podmienok právneho štátu, ktoré sú s nimi spojené, je v záujme Maďarska,“ napísal primátor na sociálnej sieti po tom, ako premiér Péter Magyar oznámil, že Maďarsko sa s predsedníčkou Európskej komisie (EK) dohodlo na vyplatení významnej časti zadržiavaných prostriedkov z fondov EÚ.
Budapešť je spôsobilá prijať z EÚ významné prostriedky EÚ na rozvojové účely, zdôraznil. Rozvojové plány metropoly Maďarska sa zameriavajú na bývanie, dopravu, obnovu verejného priestoru a zelené investície, priblížil Karácsony.
Šéfka Komisie Ursula von der Leyenová na spoločnej tlačovej konferencii v Bruseli s maďarským premiérom v piatok oznámila, že EÚ uvoľní Maďarsku vyše 16 miliárd eur z eurofondov, ktoré boli dosiaľ zablokované. EK predtým Maďarsku pozastavila vyplácanie eurofondov vo výške približne 17 miliárd eur pre obavy z nedodržiavania zásad právneho štátu za vlády expremiéra Viktora Orbána, ktorého vo funkcii po aprílových voľbách vystriedal práve Péter Magyar.