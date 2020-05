Karahuta: Hospodárenie SPF za posledné roky by mal prešetriť NKÚ SR

Bratislava 19. mája (TASR) - Hospodárenia a činnosť Slovenského pozemkového fondu (SPF) za posledné obdobie by mal prešetriť Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Uviedol to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) na brífingu po diskusii v pléne NR SR k výročnej správe SPF za minulý rok.



"Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prijal uznesenie, v ktorom berie na vedomie správu SPF. Súčasne sme schválili a dali do pléna doplnenie uznesenia o podaní (podnetu) na NKÚ SR, aby prišlo k prešetreniu hospodárenia a činnosti SPF za posledné roky," oznámil Karahuta.



Výročná správa SPF je podľa Karahutu skôr štatistickou príručkou ako správou, ktorá mala vystihovať najdôležitejšie momenty SPF za minulý rok. Zároveň podľa neho neudáva žiadnu stratégiu ani víziu po roku 2020. Hlavným záujmom súčasnej vládnej koalície je podľa neho pôdu chrániť.