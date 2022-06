Karahuta:Poslanecký prieskum v PPA sa týkal najmä podpôr a akreditácie

Bratislava 28. júna (TASR) - Poslanecký prieskum vykonaný 27. júna v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) sa týkal najmä priamych platieb, projektových podpôr a akreditácie PPA. Uviedol to na brífingu predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) za účasti generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kissa.



"Prvý bod, asi ten najdôležitejší, boli (na prieskume) otázky spojené s medializovanými informáciami týkajúcimi sa vyplácania priamych platieb. Druhým bodom bola kontrola plnenia opatrení v rámci úloh potrebných pre získanie trvalej akreditácie PPA. Tretím bodom bolo vyplácanie projektových podpôr spred roku 2020, ako aj vyplácanie prostriedkov z programu Leader," spresnil Karahuta.



"Pán generálny riaditeľ PPA nás ubezpečil, že boli implementované v rámci dočasnej akreditácie PPA všetky nevyhnutné opatrenia, aby procesy, ktoré boli údajne v minulosti časté (manipulácia so spismi), boli zastavené, a že vnútorné kontrolné mechanizmy sú nastavené tak, že v budúcnosti k nim nedôjde," doplnil Karahuta.



Generálny riaditeľ PPA sa podľa Karahutu na margo konfliktu záujmov zamestnanca agentúry ostro ohradil voči tvrdeniu, že akákoľvek finančná skupina by mala, mohla alebo bude mať vplyv na PPA alebo, že by prevzala kontrolu nad platobnou agentúrou.



"Akreditácia PPA nebola napadnutá Bruselom. Pokračuje sa iba v sekundárnych dokladoch, ako je transformačný plán. Zo 40 opatrení zostalo ešte 13, ktoré sa do konca roku stihnú. Tie však nemajú zásadný vplyv na samotnú akreditáciu PPA," podčiarkol predseda výboru.



Z 80 miliónov eur podpôr, ktoré boli Bruselom zadržané, je podľa Karahutu zatiaľ vyplatených 5 miliónov eur. "Ďalších 10 miliónov eur bude vyplatených do polovice júla tohto roku. Ostávajú tam ešte sporné prípady, ktoré budú pravdepodobne pozdržané a nevyplatené," poznamenal.



Horšie je to podľa jeho slov s programom Leader, ktorý je povinnou schémou, nie dobrovoľnou. "Máme v nej asi 100 miliónov eur. Naši malí a strední podnikatelia na vidieku na ňu čakajú od roku 2015," priblížil. Generálny riaditeľ PPA podľa neho prisľúbil, že žiadatelia "budú v najbližších týždňoch" zo schémy vyplácaní. "Sme jediný štát v EÚ, ktorí program Leader nenaplnil," podčiarkol Karahuta.



"Generálny riaditeľ platobnej agentúry nás uistil, že PPA plne spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, a že sú plne k dispozícii kedykoľvek poskytnúť informácie," dodal Karahuta.



"Za PPA musím deklarovať, že poslancom NR SR sme predložili transparentne všetky informácie, ktoré boli od nás požadované. Poskytli sme všetky fakty a dôkazy, ktoré boli nejakým spôsobom zabezpečené na PPA. Na základe toho môžem konštatovať, že naša argumentácia bola plne akceptovaná a všetky otázky boli zodpovedané," doplnil Kiss s tým, že v PPA riadenia rizika a riadenie konfliktu záujmov funguje na 100 %.