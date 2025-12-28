< sekcia Ekonomika
Karanténa z dôvodu zlatého žltnutia viniča platí v deviatich okresoch
Akčné plány vydal ústav pre všetky okresy v karanténe, teda okrem okresu Pezinok aj pre okresy Nové Zámky, Levice, Nitra, Komárno Galanta, Sobrance, Veľký Krtíš a Zlaté Moravce.
Autor TASR
Bratislava 28. decembra (TASR) - Karanténa z dôvodu zistenia výskytu karanténnej fytoplazmy Grapevine flavescence doreé phytoplasma (GFDP) spôsobujúcej ochorenie „zlaté žltnutie viniča“ je aktuálne vyhlásená v deviatich okresoch Slovenska. Doteraz posledným okresom, kde bola karanténa v decembri vyhlásená, bol okres Pezinok, pričom ako zamorená zóna bola identifikovaná obec Modra a ako nárazníková zóna celý okres Pezinok. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) v Bratislave zároveň na svojom webe zverejnil akčný plán boja proti škodcovi spôsobujúceho nákazlivé ochorenie viniča.
Akčné plány vydal ústav pre všetky okresy v karanténe, teda okrem okresu Pezinok aj pre okresy Nové Zámky, Levice, Nitra, Komárno Galanta, Sobrance, Veľký Krtíš a Zlaté Moravce. V prílohe k akčným plánom je schéma ochrany i zoznam povolených prípravkov pre ošetrenie viniča.
V rámci doterajších kontrol spracoval ÚKSÚP k 12. decembru 595 zo 732 odobratých vzoriek viniča, z nich bolo 483 negatívnych a 112 pozitívnych. Miera pozitivity je 18,82 percenta.
ÚKSÚP tiež nariadil povinné laboratórne testovanie všetkého množiteľského materiálu viniča určeného na výsadbu v roku 2026 na fytoplazmu zlatého žltnutia viniča.
Podobne ako samotný ústav i dotknuté samosprávy v karanténnych okresoch upozorňujú na nevyhnutnosť cieleného a jednotného postupu pri eliminácii choroby, zdôrazňujú, že opatrenia sa netýkajú len veľkých vinohradov, ale všetkých, ktorí pestujú vinič.
Medzi nariadenými povinnosťami pestovateľov v zamorenej zóne platí zákaz dosádzania a zakladania množiteľských porastov, ako aj povinnosť likvidácie všetkých príznakových rastlín, vrátane koreňového systému. Nevyhnutná je aj dezinfekcia použitého náradia. Je potrebné tiež monitorovať aj prítomnosť cikádky Scaphoideus titanus ako hlavného prenášača ochorenia. Povinnosťou je i vykonanie minimálne dvoch postrekov viniča proti tomuto škodcovi. Nové výsadby môžu byť realizované najskôr po dvojročnom pestovaní inej plodiny, ktorá nie je hostiteľom fytoplazmy.
V rámci nárazníkovej zóny sa opatrenia rozširujú o intenzívne prieskumy bezpríznakových rastlín a potenciálnych hostiteľov, povinné vzorkovanie nových výsadieb a prísnu kontrolu množiteľských porastov viniča.
Príznaky zlatého žltnutia viniča sa vyvíjajú predovšetkým v lete (okolo júla). V závislosti od odrody nastáva počas tohto obdobia žltnutie (pri bielych odrodách viniča) alebo červenanie (pri modrých odrodách viniča) listov na častiach, ktoré sú najviac vystavené slnečnému žiareniu. Okraje listov viniča sa stáčajú smerom nadol, pričom sú typicky kovovo lesklé aj krehké.
