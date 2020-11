Nové karanténne opatrenia tvrdo zasiahli vývoj nemeckej ekonomiky

Berlín 13. novembra (TASR) - Zotavovanie nemeckej ekonomiky pokračovalo aj v októbri, tempo zotavovania sa však od augusta postupne spomaľovalo. Uviedlo to v piatok nemecké ministerstvo hospodárstva s tým, že nové opatrenia prijaté v reakcii na druhú vlnu šírenia nového koronavírusu sa výrazne odrazia na výsledkoch za mesiac november.



Podľa ministerstva to však neznamená, že vo 4. kvartáli by sa zotavovanie hospodárstva malo skončiť. Podmienkou však je, aby prijaté reštrikcie boli limitované.



Poradcovia nemeckej vlády, známi aj ako Rada múdrych, zverejnili v stredu (11. 11.) najnovší odhad, podľa ktorého by nemecká ekonomika mala tento rok klesnúť miernejším tempom, než predpokladali pred piatimi mesiacmi. Ako uviedli, tento rok by nemecké hospodárstvo malo zaznamenať pokles o 5,1 %, zatiaľ čo v júnovej prognóze uvádzali pokles na úrovni 6,5 %. Prispelo k tomu výrazné zotavenie ekonomiky v letných mesiacoch.



Druhá vlna pandémie však zhoršila vyhliadky na rok 2021, v ktorom teraz ekonómovia počítajú so slabším rastom než v odhade spred piatich mesiacov. V júni očakávali v roku 2021 rast o 4,9 %, nová prognóza uvádza rast iba o 3,7 %.