Karel Hirman rokoval s ukrajinským kolegom o tranzite ropy a plynu

Bratislava 28. februára (TASR) – Ukrajina je Slovensku blízka okrem iného aj z dôvodu intenzívneho prepojenia v oblasti energetiky. Na stretnutí v Štokholme s ukrajinským ministrom pre energetiku Hermanom Haluščenkom to skonštatoval dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman. S ukrajinským kolegom rokoval najmä o spoločnej spolupráci v oblasti energetiky, tranzite zemného plynu a ropy a exporte ropných produktov na Ukrajinu. Informovala o tom hovorkyňa rezortu hospodárstva Mária Pavlusík.



"Ukrajina nám je však veľmi blízka i vďaka intenzívnemu prepojeniu v oblasti energetiky. Z tohto hľadiska bude ministerstvo hospodárstva Ukrajine maximálne nápomocné pri obnove a prehĺbení začlenenia ukrajinskej energetiky a hospodárstva do spoločného trhu Európskej únie," uviedol Hirman.



Ministri rokovali aj o tranzite ruského zemného plynu, ktorý smerom na Slovensko prúdi cez územie Ukrajiny. Dôležitá je medzi Slovenskom a Ukrajinou aj spolupráca v oblasti jadra a jadrovej energetiky, a to najmä z dôvodu potreby diverzifikácie zdrojov paliva.



Ukrajinský minister Hirmana informoval o stave energetickej sústavy na území Ukrajiny. Tá je podľa neho aktuálne vzhľadom na prebiehajúce boje v krajine a po opakovaných útokoch zameraných na zničenie jej kritickej infraštruktúry v stabilizovanom stave.



Slovensko má s Ukrajinou prepojenú prenosovú sieť elektriny a v hre je vývoz palív vyrobených v rafinérii Slovnaft z ruskej ropy späť na Ukrajinu.