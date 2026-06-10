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Kariéra Expo v Košiciach ponúka voľné pracovné miesta aj poradenstvo
Návštevníci majú možnosť absolvovať aj špeciálne testovanie Future Job Skills, ktoré im pomôže lepšie pochopiť svoje silné stránky a pripravenosť na meniace sa požiadavky trhu práce.
Autor TASR
Košice 10. júna (TASR) - Nové pracovné príležitosti, inšpiráciu, ako aj odpovede na otázky o budúcnosti práce prináša veľtrh Kariéra Expo 2026, ktorý sa v stredu koná v košickom Kulturparku. Stretávajú sa na ňom desiatky zamestnávateľov a odborníkov na kariéru a návštevníci z radov uchádzačov o prácu, študentov, absolventov aj ľudí, ktorí uvažujú o kariérnej zmene.
„Tento rok sa predstavia zamestnávatelia z oblastí výroby, IT, logistiky, financií, obchodu, verejnej správy, bezpečnostných zložiek či vzdelávania,“ informovali organizátori. Svoje možnosti predstavia aj významné verejné inštitúcie a organizácie vrátane finančnej správy, Dopravného úradu, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, EURES Slovensko, Ozbrojených síl SR, Policajného zboru, Slovenskej pošty či mesta Košice.
Návštevníci majú možnosť absolvovať aj špeciálne testovanie Future Job Skills, ktoré im pomôže lepšie pochopiť svoje silné stránky a pripravenosť na meniace sa požiadavky trhu práce. Podľa odborníkov už dnes nestačí spoliehať sa len na získané vzdelanie. Čoraz väčší význam majú schopnosti ako kritické myslenie, adaptabilita, digitálna gramotnosť, práca s umelou inteligenciou, komunikácia či schopnosť učiť sa nové veci.
„Trh práce sa mení rýchlejšie, ako sme doteraz boli zvyknutí. Firmy čoraz viac hľadajú konkrétne zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým situáciám. Aj preto sme radi, že návštevníci budú môcť získať spätnú väzbu na svoje zručnosti priamo na podujatí a lepšie sa pripraviť na budúcnosť práce,“ uviedla Katarína Tešla zo spoločnosti Zoznam.
Sprievodný program zahŕňa prednášky, workshopy a diskusie s odborníkmi na kariéru, osobný rozvoj a pracovný trh. Pripravené je aj bezplatné kariérne poradenstvo, počas ktorého odborníci pomôžu návštevníkom vylepšiť životopis, pripraviť sa na pracovný pohovor alebo sa zorientovať v ďalších kariérnych možnostiach. Súčasťou je aj profesionálne fotenie na životopis zdarma.
Podujatie trvá do 18.00 h, vstup je bezplatný, stačí sa registrovať.
„Tento rok sa predstavia zamestnávatelia z oblastí výroby, IT, logistiky, financií, obchodu, verejnej správy, bezpečnostných zložiek či vzdelávania,“ informovali organizátori. Svoje možnosti predstavia aj významné verejné inštitúcie a organizácie vrátane finančnej správy, Dopravného úradu, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, EURES Slovensko, Ozbrojených síl SR, Policajného zboru, Slovenskej pošty či mesta Košice.
Návštevníci majú možnosť absolvovať aj špeciálne testovanie Future Job Skills, ktoré im pomôže lepšie pochopiť svoje silné stránky a pripravenosť na meniace sa požiadavky trhu práce. Podľa odborníkov už dnes nestačí spoliehať sa len na získané vzdelanie. Čoraz väčší význam majú schopnosti ako kritické myslenie, adaptabilita, digitálna gramotnosť, práca s umelou inteligenciou, komunikácia či schopnosť učiť sa nové veci.
„Trh práce sa mení rýchlejšie, ako sme doteraz boli zvyknutí. Firmy čoraz viac hľadajú konkrétne zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým situáciám. Aj preto sme radi, že návštevníci budú môcť získať spätnú väzbu na svoje zručnosti priamo na podujatí a lepšie sa pripraviť na budúcnosť práce,“ uviedla Katarína Tešla zo spoločnosti Zoznam.
Sprievodný program zahŕňa prednášky, workshopy a diskusie s odborníkmi na kariéru, osobný rozvoj a pracovný trh. Pripravené je aj bezplatné kariérne poradenstvo, počas ktorého odborníci pomôžu návštevníkom vylepšiť životopis, pripraviť sa na pracovný pohovor alebo sa zorientovať v ďalších kariérnych možnostiach. Súčasťou je aj profesionálne fotenie na životopis zdarma.
Podujatie trvá do 18.00 h, vstup je bezplatný, stačí sa registrovať.