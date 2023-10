Kariéra EXPO v Starej tržnici predstaví vyše 60 zamestnávateľov

Bratislava 11. októbra (TASR) - Viac ako 60 zamestnávateľov so stovkami pracovných príležitosti sa predstaví na veľtrhu Kariéra EXPO, ktorý sa dnes začal v Starej tržnici v Bratislave. Chýbať nebude ani sprievodný program s prednáškami či workshopmi. Informovala o tom manažérka odboru komunikácie a PR portálu Kariéra.sk Katarína Tešla.



"Na podujatí Kariéra EXPO v Bratislave sa predstavia desiatky vystavovateľov, ktorí predstavia svoje zaujímavé pracovné ponuky z rôznych oblastí. Ide napríklad o administratívu, dopravu, cestovný ruch, gastronómiu, logistiku, informačné technológie, výrobu, zdravotníctvo a množstvo ďalších," priblížila Tešla s tým, že veľtrh aj so sprievodným programom je vhodný pre študentov a absolventov, avšak aj pre nezamestnaných či pracujúcich, ktorí premýšľajú nad zmenou.



Popri ponuke zamestnania z rôznych odvetví spestrí veľtrh aj sprievodný program. Návštevníci si môžu vyskúšať modelový pohovor, môžu si nechať zhotoviť aj profesionálnu fotografiu do životopisu či získať rady, ako vylepšiť svoj životopis. Chýbať nebude ani možnosť otestovať si svoje jazykové, osobnostné či IT znalosti a schopnosti.



Sprievodný program veľtrhu doplnia aj prednášky a workshopy, kde sa predstavia známe tváre z televíznych obrazoviek i osobnosti z oblasti biznisu. Na hlavnom pódiu sa návštevníci napríklad dozvedia, ako narábať s peniazmi tak, aby z nich koncom mesiaca niečo zostalo. O finančnej gramotnosti porozprávajú Milan Janáček a Ivan Koleno z Financopedie. Digitálny marketér a zakladateľ PS:Digital Peter Šebo prezradí, akú revolúciu urobila umelá inteligencia v marketingu a ako z nej vyťažiť čo najviac.



Chýbať nebudú ani známi influenceri zo sociálnych sietí, ktorí prezradia napríklad aj to, ako cestovať na vlastnú päsť a lacnejšie, či prečo je dobré mať znalosti z rôznych oblastí.



Veľtrh Kariéra Expo v Starej tržnici potrvá do 19.00 h. Vstup na podujatie je bezplatný, treba sa však zaregistrovať na karieraexpo.zoznam.sk a získať bezplatnú vstupenku, ktorou sa treba pri vstupe preukázať.