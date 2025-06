Pracovný portál: Jednoduché brigády môžu vykonávať už aj 15-roční

Bratislava 3. júna (TASR) - Počas leta môžu vykonávať jednoduché brigády s nízkou záťažou už aj mladí ľudia vo veku 15 rokov. Dvíhať nemôžu ťažké bremená, pracovať v hlučnom či rizikovom prostredí ani manipulovať s nebezpečnými látkami, tieto činnosti by totiž ohrozili ich zdravie, bezpečnosť a vývoj. Pracovať môžu napríklad v maloobchode, administratíve, gastre či sklade. Upozornila na to manažérka korporátnej komunikácie a PR pracovného portálu Kariéra.sk Katarína Tešla.



„Letné brigády sú skvelou príležitosťou, ako mladým ľuďom pomôcť získať prvé pracovné návyky, rozvíjať komunikačné schopnosti či naučiť sa lepšie narábať s financiami. Tieto skúsenosti sú na trhu práce vysoko cenené a uľahčujú mladým ľuďom vstup do pracovného života,“ upresnila Tešla.



Aktuálne je najviac pracovných ponúk pre skladníkov, pokladníkov, administratívnych pracovníkov, predajcov, ďalej v maloobchodných prevádzkach s oblečením, obuvou a elektrom či v gastronómii. Rovnako dostupné sú aj upratovacie práce, ponuky pre promotérov alebo cyklokuriérov na rozvoz jedla. Medzi typické letné brigády patrí tiež predaj sezónneho ovocia, zmrzliny, tovaru a občerstvenia na jarmokoch a podujatiach, obsluhovanie na kúpaliskách aj s pracovnou ponukou plavčíka či animátora v hoteloch a rekreačných rezortoch. V prípade zahraničných ponúk ide o brigády na výletných lodiach v Nemecku, prácu v skladoch a logistike v Holandsku alebo spracovanie rýb v Nórsku.



Brigádnici si môžu tento rok zarobiť od päť do deväť eur za hodinu. Tešla priblížila, že množstvo firiem zvýšilo mzdy pre brigádnikov a dôvodom je aj rast minimálnej mzdy, ktorá je od začiatku tohto roka na úrovni 4,69 eura za hodinu, čo je o 38 centov viac ako vlani. Priemerná mzda v zahraničí je vyššia, pričom sa pohybuje medzi desiatimi až osemnástimi eurami na hodinu. Okrem vyššieho zárobku si môžu mladí ľudia tiež zdokonaliť jazykové zručnosti a spoznať nové krajiny.



Letné brigády však už dávno nie sú len pre študentov a čoraz častejšie ich využívajú popri hlavnom zamestnaní aj ľudia v produktívnom veku. Dôvodom je najmä vysoká inflácia, zdražovanie a vysoké životné náklady. Ďalšou skupinou sú osoby v zrelšom veku. „Brigády sú pre túto vekovú skupinu ideálnou možnosťou, ako si privyrobiť bez dlhodobých záväzkov. Mnohí zamestnávatelia dokonca oceňujú ich pracovné skúsenosti a spoľahlivosť,“ dodala Tešla s tým, že brigádnici vo vyššom veku nachádzajú uplatnenie najmä v administratíve, maloobchode, v strážnej službe alebo v rôznych pomocných prácach.