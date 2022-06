Kariéra.sk: Pracovných ponúk na skrátený úväzok je málo

Bratislava 20. júna (TASR) - Na Slovensku je málo pracovných príležitosti na skrátený úväzok. Týka sa to iba 6 % z celkového počtu ponúk. Informovala o tom Katarína Tešla, manažérka komunikácie a PR portálu Kariéra.sk.



"Ak sa na situáciu pozrieme zo strany zamestnávateľov, sledujeme, že firmy sú pod čoraz väčším tlakom na výkony a plnenie cieľov a obchodných plánov. Na Slovensku je nedostatok pracovnej sily, a preto firmy preferujú zamestnávanie na plné úväzky a radšej poskytnú uchádzačom možnosť pracovať z domu alebo flexibilný pracovný čas," uviedla Tešla.



Pri pohľade na dáta portálu Kariéra.sk je podľa nej zrejmé, že z celkového dopytu zo strany zamestnávateľov tvoria asi 90 % pracovných ponúk práve inzeráty na plný úväzok. Práca na skrátené úväzky sa týka iba 6 % z celkového počtu ponúk. Najviac ponúk na skrátené úväzky nájdu uchádzači v Bratislavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.



Upozornila, že trh práce a jeho vývoj naznačujú nárast ponúk týkajúcich sa flexibilnejších foriem zamestnávania. Za strategické možno označiť najmä zlepšenie aktuálnej situácie a vytváranie podmienok pre rodičov s deťmi. "Zamestnávatelia ponúkajú matkám a rodičom s malými deťmi aj alternatívne možnosti, keď môžu pracovať na flexibilný pracovný čas alebo môžu využiť hybridný spôsob práce, kde si rozdelia prácu na čas strávený v kancelárii a prácu z domu. Samozrejme, nie každú pracovnú pozíciu je možné vykonávať z domu alebo flexibilne, tu je otázkou, či to umožňuje zamestnávateľ a aj pracovné zaradenie zamestnanca," priblížila Tešla.



Dodala, že je aj na vzájomnej dohode medzi firmou a zamestnancom, aké podmienky si vopred určia. Pokiaľ zamestnávateľ nemá problém s tým, že rodič odíde z práce skôr, aby mohol vyzdvihnúť deti zo školských zariadení a svoje pracovné úlohy si dokončí napríklad z domu, je to opäť možnosť, ako efektívne prepojiť pracovný a rodinný život. Kapacita materských škôlok je výrazne obmedzená a situáciu sa z časti snažili vyriešiť niektorí zamestnávatelia tým, že svojim zamestnancom okrem práce na doma alebo flexibilného času ponúkli aj firemné jasle alebo škôlku.