Karlubík: Plán pre Európu musí zachovať kvalitné pracovné miesta

Bratislava 21. februára (TASR) - Antverpská deklarácia pre európsku priemyselnú dohodu je nevyhnutná na doplnenie Zelenej dohody Európskej únie (EÚ). Biznis plán pre Európu musí zachovať vysokokvalitné pracovné miesta pre pracovníkov v Európe a aj inovačnú kapacitu svojho priemyslu. Po podpise deklarácie o konkurencieschopnosti v Antverpách to uviedol prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR Roman Karlubík.



"Slovenské chemické a farmaceutické firmy sa boria s rovnakými problémami ako ostatné európske priemyselné podniky pri zabezpečení svojej konkurencieschopnosti," uviedol Karlubík s tým, že z Európy je nevyhnutné urobiť globálne konkurencieschopného poskytovateľa energie.



V utorok (20. 2.) podpísali pod záštitou belgického predsedníctva v Rade EÚ v Antverpách signatári deklaráciu o konkurencieschopnosti. Je to výzva pre vlády členských štátov a aj pre budúcu Európsku komisiu (EK). Má desať bodov potrebných na dosiahnutie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Zároveň sú prípravou na Európsku priemyselnú dohodu, ktorá by doplnila Zelenú dohodu EÚ.



Európa by podľa deklarácie nemala byť len kontinentom priemyselných inovácií, ale aj priemyselnej výroby. Potrebný je silný európsky priemysel, aby spoločnosti v EÚ zostali a investovali. Majú takisto poskytovať prácu a klimatické riešenia potrebné pre Európu.



V deň podpisu predstavilo 73 lídrov z takmer 20 priemyselných odvetví belgickému premiérovi Alexandrovi De Croovi a predsedníčke EK Ursule von der Leyenovej Antverpskú deklaráciu pre európsku priemyselnú dohodu.



"Otvorená strategická autonómia pre konkurencieschopnú a odolnú EÚ je kľúčová pre prechod Európy v neustále sa meniacom geopolitickom prostredí. Dá sa to však dosiahnuť len vtedy, ak všetky priemyselné odvetvia vrátane energeticky náročných zostanú a budú investovať v Európe," konštatuje sa v deklarácii s tým, že bez cielenej priemyselnej politiky hrozí Európe závislosť od importu základných tovarov aj chemikálií.