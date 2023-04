Karlubík: Rok 2022 bol pre chemický a farmaceutický priemysel náročný

Bratislava 13. apríla (TASR) - Rok 2022 bol pre chemický a farmaceutický priemysel v SR náročný. Priemysel sa musel popasovať s energetickou krízou, ktorej následky stále trvajú, a vysokou mierou inflácie, ktorá v decembri dosiahla hodnotu 15,4 %. Vlani v chemickom a farmaceutickom priemysle klesol počet podnikov, klesol taktiež počet zamestnancov pracujúcich v tomto odvetví, stúpli tržby, ale zároveň výrazne stúpli náklady. Informoval Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.



"Z hľadiska tržieb chemický a farmaceutický priemysel v roku 2022 zaznamenal nárast o 36 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021. Celkové tržby odvetvia sa tak zvýšili z 10,767 miliardy eur v roku 2021 na 14,691 miliardy eur v roku 2022. Súbežne však vzrástli ceny materiálov, energií a ostatných neskladových dodávok o 31 %. Narástli aj nominálne mzdy, a to približne o 6 % oproti roku 2021," doplnil.



Nárast tržieb sa podľa neho zaznamenal takmer v každom odvetví chémie a farmácie okrem odvetvia náterových látok, kde klesli o 5 %. "Tento pokles sa môže pripisovať sezónnemu vplyvu a vývoju v automobilovom priemysle. Tržby najviac rástli v odvetví rafinovaných ropných produktov, a to o približne 55 %, a v odvetví výroby chemikálií a chemických výrobkov asi o 43 %. Odvetvie farmaceutickej výroby zaznamenalo medziročný nárast o 22 %. Pod rast tržieb sa však podpísali hlavne vyššie ceny výstupov, do ktorých sa premietli zvýšené vstupné náklady odvetvia a vysoká miera inflácie," spresnil Karlubík.



"Zdražovanie energií a vysoká miera inflácie zhoršuje vyhliadky podnikov do budúcna. Rovnako nepriaznivo vyzerá aj vývoj dodávok niektorých esenciálnych komodít, ktoré sa nachádzajú na sankčných zoznamoch," podčiarkol.



Rok 2023 bude podľa neho pre chemický a farmaceutický priemysel opäť náročný. "Firmy sa musia vyrovnať s cenami energií a infláciou. A v nasledujúcich rokoch čaká priemysel aj ďalšia výzva - transformácia priemyslu. Spoločnosti však ešte čakajú náročné úlohy aj pri stratégii udržateľnosti, uhlíkovom cle a prechode k zelenším cestám. Zotavenie z dosahov vojny na Ukrajine a sankcií s ňou spojených ešte chvíľu potrvá," dodal Karlubík.