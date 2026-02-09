< sekcia Ekonomika
Karnevalová sezóna by mala nemeckej ekonomike priniesť miliardy eur
Autor TASR
Kolín nad Rýnom 9. februára (TASR) - I tohtoročná karnevalová sezóna by mala výrazne podporiť nemeckú ekonomiku napriek tomu, že je omnoho kratšia než v predchádzajúcom roku. Uviedol to v najnovšej prognóze ekonomický inštitút IW. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa IW, ktorej správu zverejnili noviny Rheinische Post, by karnevalová sezóna mala tento rok priniesť ekonomike približne dve miliardy eur. Najviac financií by malo smerovať do reštaurácií a barov. Nasledujú maloobchod, doprava a hotely v dôsledku počtu prenocovaní.
Z jednotlivých miest by z karnevalovej sezóny mal opätovne najviac vyťažiť Kolín nad Rýnom. IW odhaduje, že len v tomto meste karnevalové oslavy vygenerujú približne 850 miliónov eur. Kolín sa tak na tohtoročnej karnevalovej sezóne podieľa viac než 40 %.
Celkovo by tohtoročná karnevalová sezóna mala ekonomiku podporiť sumou zhruba o 100 miliónov eur nižšou než v minulom roku. Za poklesom je však podstatne kratšia sezóna, a to v dôsledku skoršieho termínu veľkonočných sviatkov. Tie budú v tomto roku už na začiatku apríla. Vlani trvala sezóna karnevalov v Nemecku 115 dní, zatiaľ čo tento rok je to o 15 dní menej.
Z pohľadu jednotlivých sektorov najviac zarobia reštaurácie a bary. Tu IW očakáva prílev približne 900 miliónov eur. Maloobchodný predaj kostýmov, cukroviniek a iných výrobkov spojených s karnevalom by mal priniesť zhruba 400 miliónov eur. V prípade dopravy očakáva IW 290 miliónov a hotely by mohli zarobiť približne 210 miliónov eur. Ďalších zhruba 162 miliónov eur by mali priniesť ďalšie aktivity súvisiace s karnevalom, ako je napríklad predaj vstupeniek.
