Karta sa obracia. Cena zlata pokračuje v poklese
Autor TASR
Londýn 27. augusta (TASR) - Po dosiahnutí dvojtýždňového maxima v predchádzajúcom obchodovaní zaznamenala cena zlata v stredu pokles, pod čo sa podpísalo posilnenia dolára. Výraznejšiemu poklesu ceny drahého kovu však bránia rastúce obavy o nezávislosť americkej centrálnej banky po najnovších útokoch amerického prezidenta Donalda Trumpa na jej vedenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla po 9.00 h SELČ 3376,99 USD (2897,21 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 0,5 %. V utorok (26. 8.) dosiahla najvyššiu úroveň od 11. augusta.
Za poklesom ceny zlata je posilnenie dolára. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu americkej meny ku košu šiestich hlavných svetových mien, vzrástol o 0,3 %.
Výraznejšiemu poklesu ceny žltého kovu bránia najnovšie útoky Trumpa na centrálnu banku Fed. Trump tento týždeň rozhodol o odvolaní Lisy Cookovej z pozície členky Rady guvernérov Fedu, a to pre údajný hypotekárny podvod. Takýto krok urobil prezident USA prvýkrát. Kam siahajú jeho právomoci, čo sa týka centrálnej banky, sa však ukáže neskôr, keďže Cooková oznámila, že Trump takúto právomoc nemá a ona z funkcie neodstúpi. Zároveň uviedla, že sa obráti na súd.
Z ďalších drahých kovov klesla cena striebra aj platiny. V obidvoch prípadoch sa znížila o 0,4 %, pričom cena striebra dosiahla 38,42 USD/unca a platiny 1343,95 USD/unca. Cena paládia stagnovala na úrovni 1093,57 USD za uncu.
(1 EUR = 1,1656 USD)
