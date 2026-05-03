Kartel OPEC+ symbolicky zvýšil ťažobné kvóty
Autor TASR
Londýn 3. mája (TASR) - Saudská Arábia, Rusko a päť ďalších krajín kartelu OPEC+ v nedeľu zvýšili svoje kvóty na ťažbu ropy. Sedem hlavných producentov ohlásilo zvýšenie celkovej ťažby počas júna o „188.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne“ v rámci „svojho kolektívneho záväzku podporovať stabilitu trhu s ropou“, konštatuje OPEC+. Vyhlásenie kartelu nespomína Spojené arabské emiráty (SAE), ktoré tento týždeň z organizácie odišli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Analytici trhu s ropou zvýšenie celkovej ťažobnej kvóty o 188.000 barelov vo všeobecnosti očakávali. Rast kvóty na papieri však podľa nich nemusí mať veľký vplyv na skutočnú produkciu. Nevyužité ložiská OPEC+ sa totiž nachádzajú najmä v oblasti Perzského zálivu a export z tejto oblasti je obmedzený blokádou Hormuzského prielivu, ktorú uvalil Irán v reakcii na americko-izraelské útoky.
Analytik spoločnosti Rystad Energy Jorge León v nedeľu povedal, že kartel sa snaží vyslať dva signály, a to, že odchod SAE nenaruší fungovanie OPEC+ a že skupina si stále udržiava kontrolu nad svetovými trhmi s ropou napriek masívnemu narušeniu obchodu v dôsledku vojny v Iráne. „Hoci produkcia na papieri stúpa, skutočný vplyv na fyzické dodávky je vzhľadom na blokovanie Hormuzského prielivu veľmi obmedzený,“ povedal León pre agentúru AFP.
Spojené arabské emiráty, ktoré sú jedným z najväčších svetových producentov ropy, odchod z OPEC+ aj z OPEC-u oznámili 28. apríla pre nesúhlas s produkčnými kvótami a kartel opustili v piatok (1. 5.).
