Karvašová a predstavitelia krajov rokovali s Fittom o eurofondoch

Brusel 14. mája (TASR) - Priority slovenských regiónov v kontexte strednodobej revízie dlhodobého rozpočtu EÚ a integrované územné investície boli hlavnou témou stredajších rokovaní v Bruseli medzi výkonným podpredsedom Európskej komisie (EK) zodpovedným za eurofondy Raffaelom Fittom, europoslankyňou Ľubicou Karvašovou (RE, PS) a štyrmi predsedami slovenských samosprávnych krajov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Karvašová, ktorá je členkou Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj, pre TASR potvrdila, že rokovania v sídle EK prebehli z jej iniciatívy spolu so šéfom Združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8), aby k tomu došlo počas zasadnutia Výboru regiónov v Bruseli. Spresnila, že oslovení v tejto veci boli predsedovia všetkých ôsmich samosprávnych krajov, na rokovania s Fittom o využívaní regionálnych eurofondov prišli predseda SK8 a predseda Trnavského kraja Jozef Viskupič, predseda Bratislavského kraja Juraj Droba, predseda Banskobystrického kraja Ondrej Lunter a predseda Košického kraja Rastislav Trnka. Predseda Prešovského kraja Milan Majerský sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.



„Toto stretnutie prichádza v dôležitom čase, pretože momentálne prebiehajú rokovania o tom, akým spôsobom ideme zasiahnuť a vstúpiť do súčasnej kohéznej politiky a eurofondov a na aké priority treba dať dôraz,“ povedala.







Pripomenula, že eurokomisia vo svojom návrhu z apríla tohto roka predložila päť priorít, na ktoré môžu byť presmerované financie, ako obrana, konkurencieschopnosť a ďalšie. Slovenské regióny si podľa nej chcú ustrážiť financie, ktoré im pomáhajú pri rozvoji. „Dnešné stretnutie bolo o Slovensku, o tom, čo regióny potrebujú zlepšiť, zmeniť a skvalitniť, aby mohli poskytovať lepšie služby pre svojich obyvateľov,“ vysvetlila.



Karvašová tvrdí, že slovenská delegácia získala konkrétne prísľuby od eurokomisára Fitta. Zdôraznila, že v parlamentom výbore pre regionálny rozvoj zastupuje občanov všetkých slovenských miest a regiónov a v ich záujme bude konať. „Nastáva fáza, v ktorej budeme presadzovať do legislatívy o revízii kohéznej politiky poistku, aby naozaj žiadne regionálne eurofondy neboli zneužité a tieto zdroje neboli presunuté na priority vlády,“ opísala situáciu. Dodala, že ak má vláda priority, ktoré chce financovať z nových zdrojov, ktoré vyplývajú z návrhov EK, nech na to hľadá peniaze vo fondoch EÚ určených pre národné projekty.









