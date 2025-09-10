< sekcia Ekonomika
Karvašová: Zmeny vo financovaní kohéznej politiky EÚ potešia kraje
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 10. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili zmeny v oblasti financovania politiky súdržnosti a sociálnych vecí v EÚ. Nová legislatíva je pákou na vládu SR, aby rozmrazila regiónom 200 miliónov eur, ktoré presmerovala z kohéznej politiky na iné účely. Uviedla to po hlasovaní v Štrasburgu europoslankyňa Ľubica Karvašová (PS), ktorá je tieňovou spravodajkyňou frakcie Obnovme Európu (RE) pre túto agendu, informuje spravodajca TASR.
Liberálna skupina RE v správe pre médiá spresnila, že hlasovanie o strednodobom preskúmaní fondov politiky súdržnosti a Európskeho sociálneho fondu uvoľňuje potenciál preprogramovať eurofondy smerom k naliehavým prioritám a zároveň posilní právny štát.
„Z nových pravidiel budú profitovať milióny Európanov,“ uviedli liberáli z EP, ktorých frakcia zabezpečila väčšinu pre kľúčové reformy a zabezpečila, že členské štáty a regióny budú môcť reagovať na naliehavé potreby v oblasti obrany, dekarbonizácie, dostupného bývania, podpory východných hraníc a flexibilnejšie presunúť nevyčerpané finančné prostriedky na projekty v oblasti bývania, elektrických sietí či vodného hospodárstva.
Karvašová pripomenula, že centristi pre dosiahnutie kompromisnej dohody usilovne bojovali aj za to, aby boli európske regióny a občania „na prvom mieste“, pričom obhajovali chudobnejšie regióny a malé a stredné podniky.
Podľa jej slov aprílový návrh Európskej komisie o nových prioritách, ktoré bude možné financovať ešte zo súčasného obdobia eurofondov, prešiel veľkou väčšinou hlasov. Inštitúcie EÚ o tomto návrhu rokovali až doteraz a europoslanci ho schválili s konečnou platnosťou.
„Je to dôležité aj preto, že sa mi ako tieňovej spravodajkyni tejto legislatívy podarilo presadiť poistku, ktorá neumožní slovenskej vláde, ako to urobila v júni, presunúť 200 miliónov eur z regionálnych eurofondov a zobrať ich samosprávam,“ vysvetlila.
Spresnila, že prijatý návrh je v legislatíve EÚ v „článkovom znení“ a má najväčšiu možnú právnu silu, preto sa ním musia riadiť všetci, aj slovenská vláda. Dodala, že eurokomisia, predsedníctvo v Rade EÚ aj politické frakcie v EP dobre vedia, prečo trvala na presadení tejto poistky do legislatívy.
Tvrdí, že v praxi to znamená, že minister investícií a regionálneho rozvoja Samuel Migaľ (nezávislý) a vláda musia okamžite rozmraziť 200 miliónov eur, ktoré vzali samosprávam bez toho, aby to s nimi vopred konzultovali.
„Nový článok nariadenia im dáva povinnosť túto konzultáciu absolvovať a v prípade, že nebudú rešpektovať nariadenie, ktoré v najbližších dňoch vstúpi do platnosti, tak bude možné vládu aj žalovať,“ opísala situáciu.
Výsledok hlasovania v EP Karvašová vníma ako silnú záruku pre slovenské regióny, mestá a obce, ktoré občanom aj z európskych peňazí poskytujú verejné služby - od dopravy cez školstvo až po zdravotníctvo, a ktorým podľa jej slov hrozí, že v rámci vládnej konsolidácie prídu o ďalších 150 miliónov eur.
