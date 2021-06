Kashkari: Banky nemôžu očakávať pomoc od vlády v každej jednej kríze

Minneapolis 29. júna (TASR) - Banky nemôžu očakávať, že ich vláda bude zachraňovať v každej kríze, ktorá nastane, a mali by ešte výraznejšie zvýšiť kapitál, aby sa vyhli "neočakávanému šoku". Uviedol to pre britský denník Financial Times prezident Federálnej rezervnej banky v Minneapolise Neel Kashkari.



Podľa Kashkariho boli síce straty v bankovom sektore počas obdobia pandémie omnoho menšie, než predpovedal vo svojej analýze, to však neznamená, že veľké banky sú dostatočne silné. "Naznačujú ich výsledky z obdobia poklesu ekonomiky počas pandémie, že sú dostatočne silné? Nie, tak to nie je," uviedol Kashkari. Podľa neho straty v bankovom sektore do veľkej miery zredukovala obrovská finančná pomoc zo strany vlád na podporu domácností a firiem zasiahnutých pandémiou.



Ako dodal, na jednej strane je správne, že vlády pomohli hospodárstvu v čase, keď ekonomickú aktivitu obmedzilo šírenie nového koronavírusu, na druhej strane však nepriamo poskytli pomoc aj bankám. "Bez týchto fiškálnych intervencií by boli straty bankového sektora podstatne vyššie," povedal Kashkari.