Kashkari: Fed by mal počkať na pokrok pri inflácii kým zníži sadzby

Minneapolis 28. mája (TASR) - Americký Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, by mal pred znížením svojich úrokových sadzieb počkať na výrazný pokrok pri inflácii. Uviedol to prezident Fedu v Minneapolise Neel Kashkari v rozhovore pre CNBC. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Kashkari vyhlásil, že na to, aby mal istotu, že je vhodné konať a uvoľniť menovú politiku Fedu, potrebuje ešte veľa mesiacov pozitívnych údajov o inflácii. Povedal to v rozhovore pre CNBC, keď sa ho pýtali na podmienky, ktoré potrebuje Fed na zníženie úrokových sadzieb v tomto roku.



Upozornil pritom, že centrálna banka môže potenciálne dokonca zvýšiť úrokové sadzby, ak inflácia nebude ďalej klesať.



Rast spotrebiteľských cien v USA sa v apríli mierne spomalil na 3,4 % z marcových 3,5 %. To naznačuje, že inflácia na začiatku 2. štvrťroka obnovila svoj klesajúci trend. Ale tempo jej rastu je stále výrazne vyššie ako cieľ Fedu na úrovni 2 %.



V apríli Kashkari uviedol, že centrálna banka v USA môže tento rok dvakrát znížiť úrokové sadzby, no ak bude inflácia stále pomerne vysoká, do konca roka nebude potrebné žiadne zníženie úrokov.