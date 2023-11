Fed možno bude musieť pokračovať v sprísňovaní menovej politiky

Minneapolis 7. novembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) možno bude musieť urobiť viac pre to, aby spomalila infláciu na cieľové dve percentá, vyhlásil šéf Fedu v Minneapolis Neel Kashkari. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kashkari spomenul aktuálne údaje z USA, ktoré ukazujú, že aj napriek výraznému zvýšeniu sadzieb je ekonomika stále odolná. Fed preto možno bude nútený, aby pokračoval v cykle sprísňovania menovej politiky.



"Ak bude aktivita naďalej takto rýchlo expandovať, donúti ma to pochybovať o tom, či je nastavenie menovej politiky až také prísne, ako aktuálne predpokladáme," uviedol Kashkari v rozhovore pre televíziu Bloomberg. "Ak teda uvidíme, že inflácia opäť stúpa, a že ekonomická aktivita zároveň zostáva veľmi silná v reálnej časti ekonomiky, pre mňa by to znamenalo, že zrejme musíme urobiť viac." Dodal, že v súčasnosti nevidí veľa signálov oslabovania ekonomiky.



Fed minulý týždeň druhýkrát po sebe nezmenil svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, ktorá zostala na 22-ročnom maxime v pásme 5,25 % až 5,50 %, kde sa nachádza od júla. Nechal si však otvorené dvere pre ďalšie sprísňovanie menovej politiky, ak bude ekonomika USA naďalej odolná a inflácia zostane vysoko.